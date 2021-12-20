21:51, 20 декабря

Подозрение Порошенко: экс-премьер дала ему два совета "Безусловно, суды неправосудны, они зависимы"

В ситуации с объявлением подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене ему не нужно уезжать из страны. Об этом заявила в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" нардеп, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий - категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав - нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", - сказала она.

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"Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы. Я это хорошо знаю, потому что прошла все что можно было пройти в Украине. Но нельзя категорически сдаваться - это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав - пусть идет вперед и доказывает. Это нужно и для него, и для страны", – заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене - подготовка к новогоднему шоу со стороны действующей власти.

"Власть пытается устроить новогоднее шоу и показать решительное действие. На сегодняшний день Петр Порошенко имеет примерно 100 уголовных производств - и это уже совсем не первое дело и даже не первое подозрение.

Почему именно сейчас? Потому что у президента Зеленского стоит очередная эпохальная задача – записать новогоднее послание к украинскому народу. Хвастаться достижениями ему трудно... Достижений положительных нет фактически ни в одной сфере. Поэтому в этом новом "видосике" гарант хочет показать какое-то решительное действие - автоматчики, прокуроры и Петр Порошенко", – сказал он.