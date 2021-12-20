21:10, 20 декабря

Экс-секретарь СНБО рассказал, когда Порошенко вернется в Украину "Власть демонстрирует неспособность справиться с кризисом безопасности"

Подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене - это не первое подозрение, которое было ему объявлено. Об этом в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Это не первое подозрение, не первая повестка, которую они вбросили Порошенко, не первое уголовное дело. С первых дней, когда пришел Зеленский к власти, он начал системно бороться против пятого президента. На моей памяти, вероятно, более 100 уголовных дел были открыты против Петра Порошенко. И все они превращались со временем в фейки. Но тратится время - на допросы, эти "грязные" шоу, которые власти научились хорошо делать", - сказал он.

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По его словам, власть демонстрирует неспособность справиться с кризисами в стране:

"Почему снова возник вопрос с новым подозрением, новым уголовным делом? Проблема в том, что мы видим, что власть демонстрирует неспособность справиться с кризисом безопасности, организовать сопротивление России, остановить энергетический кризис, экономический кризис... В этих условиях на что идет власть? Отвлечь внимание от своих провалов, своих проблем, всех позорных дел, которые они проваливают, предательства "вагнеровцев", этого заместителя министра, который без образования с российским гражданством стал одной из ключевых фигур в МВД (экс-заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили - прим. ред.)".

Кроме этого, Турчинов заявил, что Порошенко вернется в Украину:

"Сегодня мы видим, что они объединяют усилия силовых структур не против Российской Федерации, внутренних и внешних врагов Украины, а против политических оппонентов Зеленского. "Грязные" дела легче делать, когда нет оппонента в Украине. Но я хочу их разочаровать – не надейтесь. Порошенко вернется в Украину, но он не будет играть в ваши "грязные" игры, он не будет играть по вашему сценарию. Он вернется только тогда, когда завершит свои международные встречи. И думаю, что не будет давать повод Зеленскому снимать перед Новым годом свои "видосики", а после встреч, короткого отпуска в начале января он будет в Украине".

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Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Ранее бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене - подготовка к новогоднему шоу со стороны действующей власти.

"Власть пытается устроить новогоднее шоу и показать решительное действие. На сегодняшний день Петр Порошенко имеет примерно 100 уголовных производств - и это уже совсем не первое дело и даже не первое подозрение.

Почему именно сейчас? Потому что у президента Зеленского стоит очередная эпохальная задача – записать новогоднее послание к украинскому народу. Хвастаться достижениями ему трудно... Достижений положительных нет фактически ни в одной сфере. Поэтому в этом новом "видосике" гарант хочет показать какое-то решительное действие - автоматчики, прокуроры и Петр Порошенко", – сказал он.