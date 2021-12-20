20:52, 20 декабря

В Украине Порошенко встретят автоматчики: детали от экс-главы ГПУ Юрий Луценко рассказал, как будет развиваться ситуация с Петром Порошенко

Ситуацию с подозрением пятому президенту Петру Порошенко в госизмене могут использовать для того, чтобы конфисковать все его активы. Об этом сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Политик убежден, что когда Порошенко вернется в Украину после заграничной поездки, его отправят в СИЗО, а потом в суде бывшему президенту изберут меру пресечения.

"Если я правильно анализирую, то у власти есть такой план. Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Теперь, когда он вернется, его встретят в аэропорту автоматчики, потому что он якобы будет в украинском розыске. Автоматчики завезут его в СИЗО и все это только для новогодней картинки. Из СИЗО его отправят в суд, суд изберет ему меру пресечения, и потом СНБО примет решение конфисковать его активы", – рассказал экс-генпрокурор.

По мнению Луценко, действующая власть боится не только Петра Порошенко, но и его политическую силу, которая, как гласят соцопросы, намного популярнее политсилы действующего президента:

"И власти думают, что достаточно перекрыть ей (партии "Европейская солидарность", - ред.) финансовый кислород и она умрет, как 100 тысяч украинцев умерли без кислорода и лекарства от коронавируса. Этого не произойдет, потому что "Евросолидарность" – партия идеологически мотивированных людей, которые и без финансирования организационной деятельности будут поддерживать курс Петра Порошенко. Я в этом уверен".

При этом Луценко отметил, что ситуация с бывшим президентом негативно скажется на имидже Украины:

"В топку этого запланированного действия попадет имидж страны. Никто не захочет связываться со страной, в которой в отношении бывшего президента может быть такой правовой и политический беспредел".

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко назвал объявление подозрения Петру Порошенко в государственной измене политическим заказом Владимира Зеленского.