19:58, 20 декабря

Подозрение Порошенко: Луценко объяснил, какая выгода для Зеленского "Человек, который был таким смешным, пародировал политиков, сейчас сам стал пародией на президента"

Объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене - подготовка к новогоднему шоу со стороны действующей власти. Об этом заявил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Власть пытается устроить новогоднее шоу и показать решительное действие. На сегодняшний день Петр Порошенко имеет примерно 100 уголовных производств - и это уже совсем не первое дело и даже не первое подозрение. Почему именно сейчас? Потому что у президента Зеленского стоит очередная эпохальная задача – записать новогоднее послание к украинскому народу. Хвастаться достижениями ему трудно... Достижений положительных нет фактически ни в одной сфере. Поэтому в этом новом "видосике" гарант хочет показать какое-то решительное действие - автоматчики, прокуроры и Петр Порошенко", – сказал он.

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По мнению политика, дело против Порошенко не имеет юридических оснований, поэтому документ отказалась подписывать генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Почему не подписала это подозрение Венедиктова? Ответ также совершенно очевиден: она - профессиональный юрист и знает, что существует уголовная ответственность за неправосудное подозрение - фактически за фейковое подозрение. Поэтому не подписали это подозрение ни генеральный прокурор, ни первый заместитель генпрокурора, ни второй заместитель, ни третий, ни четвертый, а подписал заместитель, фамилию которого никто не знает в студии", - отметил он.

Юрий Луценко объяснил, у кого Украина закупала уголь во времена президентства Петра Порошенко:

"У кого закупала Украина уголь в 2014 году? Она закупала у государственного предприятия, которое зарегистрировано в г. Киев и уплачивало налоги в г. Киев, в Украине. Уголь завозился с украинских шахт, которые располагались на той территории, но налоги платились здесь. Поэтому никакого финансирования терроризма быть не может. Почему обвиняют в этом Порошенко? Неужели у нас президент отвечает за выбор шахт, где покупать уголь? Здесь также есть очевидный ответ - это очередная больная фантазия нынешнего президента, который, вместо того чтобы сплачивать общество перед угрозой 100-тысячной армии на наших границах, хочет расколоть его только ради новогоднего шоу".

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Также Луценко считает, что пятый президент Украины не будет укрываться от следствия, а само дело против него станет его триумфом.

"Человек, который был таким смешным, пародирующим политиков, сейчас сам стал пародией на президента. Я вам не могу сказать, чем он думает и как принимает решение. Я знаю только одно: Петр Порошенко, как и во все предыдущие разы, будет сотрудничать со следствием, а это дело станет очередным триумфом для него лично. Он докажет, что в нем нет даже пустой коробки из-под "Рошен" юридических улик, зато есть полный мешок "95" лжи".

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.