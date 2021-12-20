19:07, 20 декабря

Дело может стать громоотводом — политолог о подозрении Порошенко Александра Решмедилова рассказала, как дело против Порошенко может быть связано с энергетическим кризисом

Власти необходимо отвлечь внимание от возможного энергетического кризиса, рассказала в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Александра Решмедилова.

"В энергетической сфере проблем очень много, и мы еще не все увидели. На самом деле это будет первая полная платежка, которую мы получим, потому что прошлая была за полмесяца отопительного сезона. Для многих домохозяйств эти платежки будет очень тяжело оплачивать. И даже если будет теплая зима, ее еще нужно пройти. Выдыхать власть будет позже, если сможет пройти отопительный сезон без потрясений. Если реально начнутся веерные отключения или техногенные происшествия... Энергетическая составляющая для власти — это болотистая местность. Но на этом фоне нужно как-то балансировать, выравнивать ситуацию — или искать громоотвод", — сказала она.

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По ее мнению, эту роль может сыграть дело против экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Станет ли дело Порошенко таким громоотводом, который может добавить рейтинговые баллы? Я считаю, что в начале того периода, когда было "стадион так стадион", "я ваш приговор", "придет весна — будем сажать", считалось, что с приходом новой команды будет ответ на запрос общества, потому что во многих бедах винили предыдущую власть, Петра Алексеевича и многих других. Так же как и Порошенко все списывал на предшественников. Но, как говорится, не говори "гоп", пока не перескочишь. Одно дело инициировать, другое дело - доказать и пройти все стадии и инстанции, и увидеть подозреваемого на скамье подсудимых. Я думаю, это долго будет", — сказала она.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко назвал объявление подозрения Петру Порошенко в государственной измене политическим заказом Владимира Зеленского.