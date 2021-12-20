18:37, 20 декабря

Подозрение Порошенко – это заказ Зеленского – экс-вице-премьер "Рейтинг катастрофически падает"

Объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене является политическим заказом. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко.

"Этот абсолютно политический заказ, я убежден, со стороны президента Владимира Зеленского. Рейтинг катастрофически падает", - сказал он.

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"Это же было в прошлом году. То же самое - падает рейтинг, объявляй подозрения, закрывай каналы, новые санкции СНБО - все идет по кругу... "Слуги народа" четко знали, что есть политический заказ, Зеленский дал команду и что до Нового года Порошенко выдвинут подозрение", – рассказал Розенко.

По его мнению, во времена Порошенко Украина обрела полностью энергетическую независимость:

"Об абсурдности этого подозрения - Зеленский просто не понимает, что в этом факте подозрения Порошенко на самом деле сегодня было подписано подозрение Владимиру Зеленскому в государственной измене. Потому что во времена Порошенко мы обрели полностью энергетическую независимость. Мы покупали уголь у украинских предприятий в 2014-2015 гг., отказались от поставки газа из России, электричества – из России и Беларуси. Что стало при Зеленском? Возобновлена ​​закупка электричества у России, Беларуси... Мы начали покупать через Беларусь именно уголь из ОРДЛО... Поэтому я убежден, что Петр Алексеевич сегодня может выйти в эфире и сказать Зеленскому: "Я - ваш приговор!".

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.