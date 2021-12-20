18:17, 20 декабря

Путин хочет избежать войны: в России объяснили почему

Требования России относительно гарантий безопасности и соглашений о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО, которые, в частности, предусматривают запрет на включение в состав Альянса стран бывшего СССР - тактическая уловка, с помощью которой президент РФ Владимир Путин хочет и дальше сохранять неспокойной ситуацию возле украинской границы.

Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин.

"Они (Россия, - ред.) хотят, чтобы реакция была молниеносной, чтобы выйти в переговорный процесс. Я думаю, что в США именно это сейчас и обсуждают - стоит реагировать немедленно или же взять паузу. Сейчас же есть и чисто календарный вопрос - начинаются праздники в Европе и Америке. Для России еще и тактическая история: войска у границ Украины, начинаются холода и нужно решать - отводить войска или оставлять (от границ Украины, - ред.). Если США войдут в переговорный процесс, значит, войска начнут передислоцировать в места постоянной дислокации. Я думаю, что это изначальная позиция, что мы ставим ультиматум, получаем ответ, что да, переговоры начинаются, а дальше уже можно смотреть по ситуации", - сказал он.

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При этом, по мнению Фейгина, Владимир Путин не хочет воевать с Украиной.

"Он не хочет оказаться в ситуации, когда ему откажут и ему придется отъехать назад с этой историей. Это же потеря репутации. Поэтому он будет додавливать политически, а здесь все средства хороши. А хочется ему, в итоге - упразднить суверенитет Украины. Об этом всегда говорилось, но на прошлой недели заявилось официально. Он попытается решить этот вопрос политически", - отметил он.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, пресс-служба МИД РФ заявила, что США переданы проекты договора о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО, которые, в частности, предусматривают запрет на включение в состав Альянса стран бывшего СССР.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что США никогда не подпишут предложенные Россией документы:

"Именно наличие этого документа и дает четкое свидетельство того, что американцы сказали россиянам: Украина и НАТО сами определятся, когда Украина станет членом Альянса. Именно наличие этого документа означает, что ни о чем Россия с американцами не договорилась. Если бы договорились, они бы не требовали этого документа. И именно наличие этого документа означает то, что есть реальная опасность, которую видит Россия, что наступит время, когда Украина все-таки станет членом НАТО".