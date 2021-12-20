17:33, 20 декабря

Подозрение Порошенко в госизмене: объяснение ГБР В ГБР сообщили подробности о деле с госизменой Петра Порошенко

Пятому президенту Украины Петру Порошенко грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества из-за объявленного подозрения в государственной измене.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций, что в свою очередь подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах.

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметила Чиканова.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко в понедельник, 20 декабря, объявили подозрение в государственной измене.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что дело против Порошенко "полностью сфабриковано".

"Превращается в фейк очередное сфабрикованное дело по прямому указанию действующего президента. Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния в 2014-2015 гг.

Да, ситуация тогда была сверхсложной, было реальное военное обострение. И в этих условиях тогдашнее руководство Украины смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Это выглядит абсолютно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства", - сказал Турчинов.