17:12, 20 декабря

Досрочные выборы парламента: политтехнолог рассказал о ситуации "Единственное, что возможно, - это распад коалиции"

В настоящее время в парламенте Украины активно начали говорить о досрочных выборах. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Потому что реально падает рейтинг "Слуг народа" - это ощутимо. Можно видеть, сколько людей не согласны с тем, что происходит в стране. Сейчас был рейтинг, где антирейтинг Зеленского стремительно растет", - сказал он.

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"То, что говорил Арахамия (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – прим. ред.), что если не будет монобольшинства, "мы будем брать "За майбутнє" и "Довіру", то этого не может быть, потому что коалиция состоит только из политических фракций, построенных на политических партиях... Единственное, что возможно, это распад коалиции. Это когда, например, депутатов монобольшинства будет официально меньше чем 226 – хотя бы 225. Это когда, например, выходят все мажоритарщики, часть – теоретически возможно. Но вопрос: будут ли они искать новую коалицию?" – сказал Загородний.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский – лидер антирейтинга украинских политиков. По результатам опроса, проведенного КМИС, за него не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 30,7% респондентов.

65,3% украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. О правильном направлении говорят 18,3%.

Деятельность президента Владимира Зеленского одобряют 26,4% респондентов, не одобряют – 58,6%.

Отметим, бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в 2019 году у команды Зеленского был уникальный шанс изменить систему к лучшему, но эта возможность была упущена.

"Тогда это был большой шанс. Шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы.

Это была абсолютная, под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.