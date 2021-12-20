16:56, 20 декабря

Не от Путина: откуда Украине ждать проблем Российский оппозиционер рассказал, почему не верит в полномасштабную войну между РФ и Украиной

Россия не рискнет начать полномасштабное военное вторжение в Украину из-за нежелания самих россиян воевать. Об этом сказал в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Я, конечно, понимаю все опасения и тоже с тревогой наблюдаю за тем, что происходит. Но если здраво посмотреть на ситуацию, вот несколько цифр: 52% россиян считают Украину братским государством, 32% относятся к Украине нейтрально и только 9% считают Украину враждебным государством. И вот эти 9% - это в основном аудитория 65+, которая смотрит наши зомбо-ящики, где эта истерия постоянно транслируется. Поэтому я просто уверен, что россияне никакую войну не поддержат, и для Путина это очевидно. Он идет на шантаж, бряцает оружием... Я могу как угодно критиковать Путина, но он не сумасшедший", - сказал он.

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По мнению Гудкова, Украине нужно больше опасаться различных провокаций со стороны Беларуси, где правит Александр Лукашенко.

"Он в этом смысле более неадекватный. Мы, конечно, всегда недооцениваем степень суицидальности, неадекватности авторитарных режимов таких. Конечно, угроза есть, к этому нужно относиться внимательно и со всей серьезностью. Но я лично понимаю, как принимаются решения в администрации президента и какие дискуссии ведутся. Я не верю, что Путин готов будет начать полномасштабную войну", - отметил он.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена", - сказал Илларионов.