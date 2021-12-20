16:52, 20 декабря

Порошенко объявили подозрение в госизмене: эксклюзивные подробности В Службе безопасности Украины должен начаться брифинг по этому поводу

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Соратник Порошенко отметил, что документ подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей. Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий в 2014-2015 гг.

Турчинов подчеркнул, что дело против Порошенко "полностью сфабриковано".

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"Превращается в фейк очередное сфабрикованное дело по прямому указанию действующего президента. Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния в 2014-2015 гг. Да, ситуация тогда была сверхсложной, было реальное военное обострение. И в этих условиях тогдашнее руководство Украины смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины. Это выглядит абсолютно цинично на фоне того, что за два последних года в Украине, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства", - сказал Турчинов.

В Службе безопасности Украины должен начаться брифинг по этому поводу.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова человеком, потерявшим Крым, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс.

"Давайте честно: господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс. Вот и все. Это мое мнение. Мнение", - сказа он.