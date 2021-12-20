16:24, 20 декабря

Смерть Полякова: Скороход рассказала о ходе расследования "Никакая версия еще не исключается"

Расследование смерти народного депутата из группы "За майбутнє" Антона Полякова продолжается, и у правоохранителей еще очень много невыясненных вопросов. Об этом рассказала в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Анна Скороход.

Она, в частности, опровергла информацию начальника ГУНП в Киеве Ивана Выговского, рассказавшего в интервью РБК-Украина, что полиция расследует две основные версии смерти Антона Полякова.

"Никто не исключает версию умышленного убийства, ведь ни одного доказательства относительно того, что это была естественная смерть, тоже нет. Еще очень много экспертиз нужно доделать, много следственных действий не сделаны. Никакая версия еще не исключается, ни одна из версий не подтверждена", - сказала она.

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Также Скороход сообщила, почему стражи порядка так медленно проводят экспертизы для выяснения смерти народного избранника:

"Небрежность, не успели – все вместе. Там очень много экспертиз не были назначены и мы обратились в полицию, чтобы их назначали".

Ранее глава ГУНП в Киеве Иван Выговский в интервью РБК-Украина рассказал о ходе расследования по делу о смерти народного депутата Антона Полякова.

"Версии у нас две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм," – объяснил он.

По его словам, полицейские установили всех лиц, с которыми перед смертью общался Поляков. А также четко "разложили" хронологию последнего дня жизни парламентария.

Напомним, народный депутат Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные за нарушение ПДД остановили такси и увидели в машине человека без сознания. Им оказался Антон Поляков.

Правоохранители сообщили, что в организме умершего нардепа обнаружили алкоголь и тяжелый наркотик метадон.

"В организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти, как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал спикер МВД Антон Шевченко.

Ранее нардеп Анна Скороход, состоявшая в близких отношениях с Антоном Поляковым, в эфире телеканала "Украина 24" назвала его смерть убийством.

"Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. Как и кто, я думаю, мы с вами узнаем... У меня есть вопрос, почему до сегодняшнего дня не объяснили борозду на шее. Там был очень четкий след от удушения. Я не понимаю, почему до сих пор не восстановили события вообще жизни Антона за 7 октября и начало 8 октября", — сказала она.