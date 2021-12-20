15:51, 20 декабря

Такая же пропаганда, как у Медведчука — медиаэксперт о государственном ТВ Ольга Червакова прокомментировала переформатирование каналов "Рада" и "Дом"

Создание государственных телеканалов в Украине противоречит европейским ценностям, заявила в программе "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" медиаэксперт Ольга Червакова.

"Это очень серьезная угроза для демократии. Когда мы подписывали Соглашение об ассоциации, мы говорили, что движемся в сторону Европы и исповедуем европейские ценности. Ни в одной европейской стране не предусмотрено государственного телеканала и государственного контроля за высказыванием своего мнения и свободой слова. Ни в одной европейской стране не существует такого понятия, как правительственная пропаганда на собственной территории, что сейчас пытаются сделать с телеканалом "Дом". Напомню, он создавался как платформа иновещания, и предусматривалось, что этот телеканал будет вещать за границей, чтобы доносить позицию Украины и противодействовать российской пропаганде, а также доносить позицию до наших граждан и возвращать их к нам. Но почему-то этот канал был переформатирован в информационно-развлекательный и вещает теперь на всю территорию Украины, еще и на русском языке. Это к тому же и нарушение языковых квот", — рассказала она.

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Эксперт назвала основные вопросы относительно обновления парламентского телеканала "Рада".

"Что касается телеканала "Рада" - также странная ситуация. Дело в том, что с 2015 года у нас в стране вообще не предусмотрено существование государственных телеканалов. Никаких. Закон о телевидении и радиовещании говорит, что органам государственной власти и местного самоуправления запрещено быть основателями теле- и радиоорганизаций, точка. Тогда парламентский канал "Рада" был выведен из-под исполнения этой нормы закона, потому в 2015-м у нас еще была миссия Кокса-Квасьневского - они говорили о необходимости открытого парламента. И существование такого телеканала, как "Рада", и должно было обеспечить эту открытость. Там же не было собственного контента, там велись трансляции Верховной Рады. И западные партнеры согласились, что пусть он существует как телебюллетень. Вместо этого сейчас происходит "переформатирование". Мало того что начинается производство собственного контента, так оно еще предусматривает освещение деятельности Кабинета министров и президента. Это уже нарушение бюджетного кодекса, потому что освещение деятельности Верховной Рады предусмотрено бюджетной программой, которая идет на финансирование парламента. А когда канал начинает освещать деятельность Кабмина и президента, то эта деятельность финансируется из других строк бюджета. И возникает обоснованное подозрение в финансовых злоупотреблениях. По моему мнению, это серьезный аргумент, чтобы провела аудит Счетная палата", — сказала она.

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Червакова считает, что власть пытается сменить одну пропаганду на другую.

"Выглядит, что президент создает инструмент пропаганды. Напомню, что когда закрывали телеканалы Медведчука решением СНБО, тогда говорили, что правильно закрыли, потому что это инструмент пропаганды. И что вместо этого? Одной рукой мы закрываем инструмент пропаганды Медведчука, а другой рукой открываем инструмент пропаганды Зеленского. Какая разница журналисту, кто на него давит — власть или оппозиция? Более того, чем отличается пропаганда Медведчука от пропаганды Зеленского? Ничем. Но для меня как для налогоплательщика и гражданина Медведчук в этой ситуации меньшее зло, потому что он не лез в карман налогоплательщику", — сказала она.

Напомним, власть решила перезапустить три государственных канала — "Суспільне", "Рада" и "Дом". С 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Комитет ВР по бюджету согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".