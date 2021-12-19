22:16, Вчера

Зарплаты в "конвертах" в Раде: экс-министр сказал, чего боится власть "Идет узурпация власти"

История с тем, что депутаты монобольшинства получают деньги в "конвертах", довольно давняя. Об этом отметил в эфире программы "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"И относительно того, есть ли доказательства - я хочу напомнить, что покойный депутат Антон Поляков как раз давал показания в НАБУ. Мы не знаем, что он там говорил, но говорил об этом публично. И помните, чем это закончилось для Антона Полякова? Ссылаясь на депутатку Анну Скороход, скажу, что она, например, убеждена, что его просто убили. Если это правда, то это ответ на вопрос, почему нет расследования. Потому что все боятся повторить судьбу Антона Полякова", – сказал Рева.

Читайте также: Нардеп озвучила сумму зарплат в конвертах в Раде

По его мнению, власть боится:

"Они боятся честного расследования. Если бы предыдущий генеральный прокурор был на 100%... оказалось, что он недостаточно лоялен - поменяли нового генерального прокурора - 200% лоялен. Поэтому до сегодняшнего дня не могут провести расследование, например, по Татарову... Я прекрасно понимаю, что партия власти очень недовольна, когда подобная информация выходит наружу. Но ведь расследовать некому. Чтобы то же самое НАБУ расследовало, у них должно быть соответственно САП, а прокурора не назначают. Почему? Потому что их контролирует Генеральный прокурор. И может, соответственно, влиять на ход следствия в ту или иную сторону. Вот так все и происходит... Идет узурпация власти".

Напомним, 14 декабря было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом, в котором экс-чиновник сообщил, что зарплата "слуги" зависит от его голосования за законопроект, "нужный" власти. По словам Богдана, Национальное антикоррупционные бюро (НАБУ) игнорирует нарушения. Это связано с тем, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до сих пор нет руководителя.

В свою очередь вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что те, кто знают о фактах получения или выдачи нелегальных "гонораров" в Раде, должны обратиться в НАБУ, поскольку именно этот орган занимается такими нарушениями.