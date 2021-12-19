22:12, Вчера

Надо остановить эту вакханалию — дипломат о решении власти по телеканалам Валерий Чалый высказался о создании государственного телевидения в Украине

Почему в Украине не нужно государственное телевидение, рассказал в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Валерий Чалый.

"Государственного телевидения уже нет в мире. Есть только в Китае, России, Северной Корее, Беларуси. Первый вопрос: зачем снова возвращать Украине государственное телевидение? Это ведь то, куда мы платим налоги, и как они там работают... Оно не будет работать лучше, чем коммерческие каналы, которые тратят много денег, чтобы сделать пристойную студию, показывать фильмы. Государственный канал рейтинговым не будет. Для чего нужен государственный канал? Он должен быть превращен в общественное телевидение, что уже было сделано в Украине. Теперь "Суспільне" торпедируют, а это, я напомню, была договоренность с нашими партнерами — что это будет проект, который покажет реформы в Украине", — сказал он.

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Чалый считает, что "Рада" должна работать в старом формате.

"Как это работает в других странах? Такие каналы есть, и они работают, как раньше работал канал "Рада". Они показывают заседания комитетов, выступление парламентариев и так далее. Журналисты там не нужны, которые устраивают шоу, дискуссии. Это не для этого. Это для того, чтобы давать четкую информацию. Так и работал канал "Рада". Ему нужно было, по большому счету, добавить средства, но не такую сумму. А там сейчас набирают новых журналистов, кого-то уже выгнали. Мы должны остановить эту вакханалию. Никакого государственного телевидения Советского Союза не нужно. Телевидения власти не нужно. У нас должен быть просто отчет о деятельности Верховной Рады, и все", — сказал он.

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Напомним, власть решила перезапустить три государственных канала — "Суспільне", "Рада" и "Дом". С 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Комитет ВР по бюджету согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".