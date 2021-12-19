21:32, Вчера

"Можно было сделать больше": политтехнолог раскритиковал обновление телеканала "Рада" "У нас же не глупые люди"

Телеканал "Рада" - это служебный канал, не рассчитанный на то, чтобы его смотрели. Об этом заявил в эфире программы "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Дмитрий Фищенко.

"Телеканал "Рада" смотрят помощники депутатов по должности, родственники помощников и депутатов, а также журналисты. Скажите мне: если это сделано с точки зрения агитации, то кого собирается господин Зеленский агитировать? Родственников помощников депутатов из других фракций? В любом формате у людей есть сотня кнопок. И поверьте: у нас же не глупые люди, они не садомазохисты все. Представьте себе человека – свободного, не связанного с политикой, – который будет это смотреть. Вы что? Издеваться над собой?" - сказал он.

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"Это некомпетентные те, кто разрабатывает стратегии избирательных кампаний. За эти деньги можно было гораздо больше сделать агитации условной, гораздо более эффективной... Это служебный канал, который не рассчитан на то, чтобы его смотрели. Это специфическая информация", - рассказал Фищенко.

Ранее Галина Петренко заявила, что запуск государственного телеканала "Дом" на неоккупированную часть Украины и так вызовет огромное сопротивление общества, а приглашение ведущим одиозного шоумена Андрея Пальчевского еще больше раздражает украинцев.

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует выделить более 12 миллионов гривен на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".