20:26, Вчера

"Досрочные парламентские выборы нужны": экс-министр соцполитики сказал почему "Мы сегодня являемся абсолютной монархией"

Украина сегодня является даже не президентско-парламентской республикой, где все решает президент. Об этом отметил в эфире программы "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы сегодня являемся абсолютной монархией. Т.е. во главе страны стоит человек, должность которого называется "президент", но он использует полномочия, которые не снились даже абсолютному монарху. До тех пор, пока мы будем жить в парадигме абсолютной монархии, никакого добра в Украине не будет – тем более мы идем от одного кризиса к другому. Мы имеем во главе страны 2-х мастеров спорта по борьбе с коронавирусом и занимаем 2-е место в мире по смертности от коронавируса. Мы видим сегодня огромную военную угрозу, а президент на "95 квартале" смотрит, как записывают новогоднюю программу, и одновременно просит западных союзников - введите санкции против Путина", - сказал он.

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"Неадекватность власти остановить можно лишь одним - возвращением к конституционной модели управления. Как этого достичь? Нужно ликвидировать монобольшинство в результате выборов, чтобы прошли досрочные парламентские выборы, чтобы туда прошли люди, политические парламентские силы, которым доверятся избиратели, они должны сформировать правительство, которое должно сказать: "Господин президент, внешняя политика, национальная безопасность и оборона - занимайся". Все остальное – отвечает правительство и парламентские политические силы. Тогда будет порядок в стране. Пока будет сохраняться эта неконституционная модель управления - будут до тех пор назначать кумовьев, братьев, сватов, российских граждан... Поэтому досрочные парламентские выборы нужны", - рассказал Рева.

Отметим, что бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что в 2019 году у команды Зеленского был уникальный шанс изменить систему к лучшему, но эта возможность была упущена.

"Тогда это был большой шанс. Шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы.

Это была абсолютная, под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.