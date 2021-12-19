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Может не поправиться: адвокат рассказал о состоянии Саакашвили Бека Басилая рассказал, как себя чувствует Саакашвили в тюрьме

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сидит в грузинской тюрьме, плохое. Об этом рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" адвокат политика Бека Басилая.

"Ситуация сейчас такова. Работают три консилиума: один государственный, второй работает с грузинским омбудсменом, и третий — это центр "Эмпатия". Вчера в "Эмпатии" — а у них очень хорошая репутация — заявили, что психологическое состояние Саакашвили после пыток и голодовки, после нарушения его прав очень плохое. Поправится ли он - это вопрос", — сказал он.

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Адвокат отметил, что власти не хотят признавать нарушения прав заключенного экс-президента.

"Что отвечает на это министр юстиции — что никаких прав Саакашвили не нарушали. Это цинизм, потому что сам государственный инспектор сделал заявление и оштрафовал министра юстиции за нарушение прав Михаила Саакашвили. Мне стыдно говорить как юристу, который работает в этой системе, но судьи даже не могут решить по поводу права Саакашвили делать телефонные звонки. А такие серьезные вопросы, как его психологическое состояние и освобождение на этом основании — они вообще не могут этого решать", — сказал он.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.