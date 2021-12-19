16:42, Сегодня

Ермаку нужно уйти со своей должности – нардеп "Это только право президента"

Идея сложения 150 народными депутатами полномочий математически невозможна. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"Если мы говорим об оппозиции, то больше всего это будет 110-120 мандатов. Откровенно говоря, я чувствую, что некоторые депутаты, например, к сожалению, и в нашей фракции, которые сотрудничают с Офисом президента - будут за свои мандаты держаться очень крепко и их не отпустят", - сказал он.

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"У меня есть более конструктивное предложение. По моему убеждению, как и по убеждению многих коллег... нам точно нужно начинать с головы. И у меня есть предложение очень конструктивное, чтобы перезагрузить то, что у нас происходит в Украине, - надо сдать должность главе Офиса президента Андрею Ермаку, который уже погряз в скандалах - и коррупционных, и в отношении "вагнеровцев". Мне кажется, что если он уйдет со своей должности, то это значительно перезагрузит всю украинскую политику. Если мы хотим снять кого-либо с поста в Офисе президента, это только право президента. Он - действительно единственный человек, который такое подписывает. Но мы можем дать доказательства президенту или аргументы, почему это нужно делать. К примеру, одним из таких доказательств могла бы быть ситуация по "вагнергейту", - отметил Железняк.

Напомним, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что сложение 150 народными депутатами полномочий не приведет к роспуску парламента и досрочным выборам.

"Сложение 150 народными депутатами мандатов само по себе не может являться основанием для досрочных выборов, если это не приведет к расформированию коалиции депутатских фракций (с последующей невозможностью ее образования в определенные сроки) или к тому, что в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не будут начинаться", - сказала она.

Совгыря добавила, что после сложения полномочий депутатами фракций, не образующими коалицию, их заменят следующими депутатами из избирательного списка партии.

Ранее сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что 44 депутата фракции готовы сложить мандаты. Он объяснил, что таким образом ОПЗЖ хочет принудить к роспуску парламента и оглашению досрочных парламентских выборов, ведь фактическое количество депутатов тогда не будет достигать конституционно необходимого количества.

При этом журналист Дмитрий Гордон заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак является умнейшим человеком.

"Он является самым влиятельным главой Офиса президента за всю историю Офисов президента, потому что никогда еще ни один президент не был в такой зависимости от главы Офиса", - сказал он.