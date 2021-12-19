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Запуск государственных телеканалов: эксперт объяснила риски Галина Петренко рассказала, что не так с перезапуском каналов "Рада" и "Дом"

С запуском государственных каналов есть риск цензуры — об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор ОО "Детектор-медиа" Галина Петренко.

"Для начала, Украина несколько лет назад отказалась от государственного телевидения. Мы начали все разгосударствовать, мы сделали общественного вещателя — это, вообще-то, наши обязательства, в частности перед европейскими партнерами. А сейчас происходит противоположный процесс — огосударствление. Это в принципе угроза демократии и свободе слова", — сказала она.

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Эксперт объяснила, в чем состоят риски с конкретными телеканалами.

"Есть большой риск, что канал "Рада" будет непропорционально представлять точку зрения "Слуги народа", как по мне, это похоже на государственную цензуру. Канал "Дом" создавали с пропагандистской целью для вещания на оккупированной территории, где руководит наш враг, чтобы доносить позицию нашего правительства и рассказывать, что происходит хорошего в Украине. Его в этом смысле можно сравнить с концепцией "Голоса Америки", который вещает в других странах и не вещает у себя. Распространять государственную пропаганду в хорошем смысле, но пропаганду на своих граждан — это ненужная работа", — сказала она.

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Напомним, власть решила перезапустить три государственных канала — "Суспільне", "Рада" и "Дом". С 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Комитет ВР по бюджету согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".