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"По глазам вижу, что говорит не все": Гриценко прокомментировал интервью Гогилашвили "Недоверие к власти проявляется во многих вещах"

Экс-замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили на самом деле не ответил на вопрос, был ли у него допуск к государственной тайне. Об этом сказал, комментируя интервью Александра Гогилашвили "Бабелю", в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

"Он не мог об этом не знать, что там ставится подпись и заполняется соответствующая анкета... Если воспринимать его слова на веру, то он вроде бы не знает. Если он знает и об этом не говорит, тогда он еще и лжец. Он не должен видеть результаты своей проверки – это должны видеть те люди, которые дают или не дают ему допуск. А готовит это, соответственно, СБУ. В этом случае, что она пропустила такого человека - это уже один из провалов, потому что уже не первый", - сказал он.

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"По глазам вижу, что он говорит не все... Недоверие к власти, кстати, - это ведь не только в этом проявляется, а во многих вещах. Когда Зеленский во время своей пресс-конференции... десятки раз точно сказал неправду. Когда эта неправда идет от высших должностных лиц, это разрывает доверие... К тому же его (Гогилашвили - прим. ред.) жена сидит в приемной, фактически в кабинете президента постоянно – это тоже большая проблема. Я не знаю эту женщину – возможно, она классная женщина. Но то, что она сидит там без допуска, формального оформления на работу в Офисе президента... Это прямое нарушение закона о государственной тайне", - рассказал Гриценко.

Напомним, бывший замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили в интервью "Бабелю", опубликованном 17 декабря, заявил, что "наверняка проходил" спецпроверку перед назначением на работу в МВД.

"Естественно. Раз мне дали допуск и все остальное – наверняка же [проходил]", – сказал он.

Журналистка переспросила: "Допуск к чему, к гостайне?".

"Не знаю, к чему допуск дают, какой-то же допуск мне дали – к работе", – ответил Гогилашвили.

По словам экс-чиновника, он не знает результатов спецпроверки.

"Без понятия, раз работал – значит, как-то это проверяли. Это вопрос не ко мне", – заявил он.

Ранее Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.