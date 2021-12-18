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"Слуги народа" подтверждают все обвинения - нардеп о наркотиках в Раде Нардепы из правящей коалиции даже не пытаются опровергать компромат, отметил Олег Синютка

Народные депутаты из "Слуги народа" даже не пытаются опровергать обвинения по поводу зарплат в конвертах и нардепов-наркоманов, чем только подтверждают самые худшие подозрения.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат из "Европейской солидарности" Олег Синютка.

"Не думаю, что Николай придет к депутатам от "Слуги народа". Он приходит только к вежливым, к тем, кто хорошо делает свое дело. А если быть серьезным, то мне не нравится, когда люди, которые вчера привели Зеленского к власти, сегодня его хаят, и порой приводят факты, в которые сложно поверить, но, возможно, которые являются реальностью, потому что они точно знают больше, чем рядовые граждане Украины. Я бы посоветовал после таких заявлений обязательно обращаться в правоохранительные органы. Такие заявления возмущают общество, и они должны быть либо доказаны, либо опровергнуты", – заявил нардеп.

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По словам Синютки, после таких заявлений обращаться в правоохранительные органы нужно не только заявителям, но и "слугам народа", потому что этот вопрос нехорошо отражается на их репутации.

"Но мы видим системную деятельность "слуг народа", когда они не только не реагируют на такие выпады – и о взятках в конвертах, и так называемую зарплату в конвертах, и на выпады, которые касаются наркозависимости", - сказал он.

Депутат привел в пример дело "вагнеровцев", где, по его словам, "слуги народа" сделали все возможное, чтобы так и не расставить точки над "і".

"Мне кажется, что "слуги народа" сегодня своими действиями или бездействием наоборот подтверждают, не опровергают все упреки, которые сегодня раздаются в их сторону... Если говорить серьезно о наркозависимости "слуг" - конечно, что я не видел в парламенте, ни чтобы конверты раздавали, ни чтобы они употребляли непосредственно в парламенте наркотики. Хотя порой, когда я смотрю на их действия, их голосования, мне сложно объяснить действия сегодняшней власти", - заявил Синютка.

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Напомним, экс-глава Офиса президенту Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.

"Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается", - сказал он.

В свою очередь, заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова в эфире телеканала "Украина 24" сообщила, что в Верховной Раде среди депутатов "Слуги народа" процветает наркомания – нюхают кокаин.

"После общения с высокопоставленными источниками в правоохранительных органах, в которых ведут этих депутатов и держат их на карандаше, эти наши источники установили целую цепочку – есть такое понятие, как "депутатский кокс". Мы делали акцент на депутатов "Слуги народа", среди которых много любителей нюхать кокаин. Это правда", – заявила Крюкова.