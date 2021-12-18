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"Вброс для телеграм-каналов": политолог прошелся по интервью Богдана В телеграм-каналах часто публикуют "страшные " истории, за которые никто не несет ответственности, сказал политолог

Заявления украинских политиков о разных коррупционных схемах, обычно не доходят до правоохранительных органов. Такие заявления напоминают создание информационных "вбросов" для социальных сетей.

Это отметил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Олег Лисный, который прокомментировал заявление, касающееся конвертов с гонорарами нардепам в Раде, бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Насчет пана Богдана. У меня такое впечатление, что появились несколько человек похожих на телеграм-каналы. Почему? У нас в телеграм-каналах появляется "страшная" информация, но безответственная. То есть вбросили в информационное поле, а я считаю, что, например, вот это интервью очень похоже именно на создание контента для того, чтобы потом он расходился, в том числе и по телеграм-каналам. Но, ни один из этих людей, которые обвиняют, они не идут до конца. То есть они не идут в правоохранительные органы", — подчеркнул Лисный.

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Как мы уже упоминали, 14 декабря было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом, в котором экс-чиновник сообщил, что зарплата "слуги" зависит от его голосования за законопроект, "нужный" власти. По словам Богдана, Национальное антикоррупционные бюро (НАБУ) игнорирует нарушения. Это связано с тем, что у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до сих пор нет руководителя.

В свою очередь вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что те, кто знают о фактах получения или выдачи нелегальных "гонораров" в Раде, должны обратиться в НАБУ, поскольку именно этот орган занимается такими нарушениями.

Позже нардеп Анна Скороход подтвердила на телеканале "Украина 24" информацию о том, что депутаты монобольшинства получают деньги в конвертах за нужные голосования в Верховной Раде.

"Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А не рядовому – больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо", – говорит она.