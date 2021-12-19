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Переговоры Путина и Байдена: политолог назвал последствия для Украины Российские войска никуда не исчезали, отметил Андрей Рудык

После переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина давление на Украину не стало слабее, потому что стороны не смогли прийти к согласию.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Андрей Рудык.

"Российские войска и так никуда не исчезали. Говорилось лишь о том, какие там логистические пути настраивают или отлаживают, об определенных изменениях родов войск, их количестве и так далее. Давление сохраняется", - отметил политолог.

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По его словам, видеоконференция Байдена и Путина показала, что они ни о чем не договорились.

"Россия была откровенно взбешена. Даже в том коммюнике, которое она опубликовала, отмечалось, что их не услышали, точнее услышали, но не приняли их прихоти. И США не то, чтобы разочарованы были, но тоже прекрасно поняли позицию России, которая слишком большие аппетиты демонстрирует слишком большой интерес. Очевидно, Штаты не могут на это согласиться, потому что прекрасно понимают, что будет нести ответственность американский президент перед своими избирателями, а у их избирателей тоже есть свои представления о существовании действующего миропорядка", - заявил Рудик.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, в том числе и по Украине.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена", - сказал Илларионов.