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Рада может ввести онлайн-голосование: озвучены подробности Парламент получит значительные преимущества, считают в движении "Честно"

У Верховной Рады Украины есть технические возможности ввести онлайн-голосование депутатов, эта инициатива уже частично реализована.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал парламентский аналитик движения "Честно" Александр Салиженко.

"Онлайн-голосование уже частично реализовано в Верховной Раде, а именно – во время работы народных депутатов в комитетах. Во время пандемии как раз народные депутаты собирались в видеоформате и принимали решения в комитетах как раз онлайн. Это значительное преимущество из-за того, что, во-первых, можно дистанционно было им собираться в условиях, когда карантин во всем государстве. Во-вторых, это более удобно, и видно каждого депутата при обсуждении тех или иных решений, потому что заседание транслируется онлайн и видно, как он голосует. Потому это уже частично реализовано, и мы во время мониторинга комитетов в Верховной Раде положительно оценили такой формат", – заявил он.

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Также эксперт отметил, что движение "Честно" всегда выступало за переоснащение рабочих мест в парламенте.

"Мы 10 лет боролись против кнопкодавства, и наконец-то в марте этого года включили сенсорную кнопку. Мы как раз все время настаивали на том, что техническое решение решит эту проблему, а не введение санкций или его криминализация, как это было до этого сделано. Сейчас мы видим, что именно внедрение сенсорной кнопки для голосования эту проблему решило. Кроме того, сама система "Рада", которая сейчас находится в Верховной Раде, была переоснащена частично в 2008 году. Уже много времени прошло. Проблемы с пультами для голосования - они иногда дымятся, есть какие-то технические проблемы. Их оперативно устраняют, но это тенденция, которая свидетельствует о том, что ее нужно менять всю, а не частично", - заявил Салиженко.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина" выступил за введение системы онлайн-голосований в парламенте, в частности, на случай чрезвычайных ситуаций.

"Когда два года назад я внес идею о возможности онлайн-голосований в ВР, многие коллеги сразу восприняли ее негативно, что, мол, это неправильно, что это унижение прав оппозиции. Но нужно учитывать, что в мире сегодня целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать, например, может произойти так, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов, или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5", - объяснил Стефанчук.

Отметим также, что в Верховной Раде 2 марта была введена в действие сенсорная кнопка для голосования, чтобы исключить возможность неперсонального голосования.