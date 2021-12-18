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В Украине чиновников не могут проверять на двойное гражданство – депутат Депутат объяснил, почему госслужащих не могут проверять на наличие второго подданства

В Украине нет органов, которые бы обязывали проверять чиновников на двойное гражданство. Об этом сообщил в программе "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" депутат, член Комитета по правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

Политик прокомментировал ситуацию с экс-заместителем главы МВД Александр Гогилашвили, который является бывшим гражданином России. Бакумов отметил, что в Украине на сегодня нет механизмов, которые бы позволяли проверять на наличие второго гражданства госслужащих.

"Если мы говорим по поводу двойного гражданства или наличия иного гражданства, то здесь мы ни у кого не спросим. Украинское законодательство на сегодня построено таким образом, что специальная проверка не предусматривает, не возлагает ни на один государственный орган обязанности по проверке на наличие другого гражданства. Даже для чиновников. У нас ни на один институт не возложена обязанность проверить, есть ли у лица гражданство или подданство другой страны", — сказал депутат.

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На вопрос о том, можно ли проверить на наличие двойного гражданства всех высокопоставленных чиновником министерств, он ответил, что теоретически такое возможно.

"Их можно теоретически проверить, но любая проверка должна основываться на нормах закона. Все люди, которые назначены, означают, что они прошли специальную проверку, которая предусмотрена законом о предотвращении коррупции. Там изложено, какие субъекты, и на каких основаниях проводят проверку и дают соответствующую информации", — сказал Бакумов.

Он также отметил, что СБУ могла хотя бы локально проверять чиновников на наличие двойного гражданства, информируя потом о том, что есть определенные сведения с признаками риска.

"Если мы говорим о Кабинете министров, как о высшем органе в системе исполнительной ветви власти, то должна срабатывать Служба безопасности Украины в порядке, хотя бы информирования. Она должна сказать, что есть риски, или у нас есть имеющаяся информация относительно тех или иных фактов. Но законом таких обязанностей не возложено, ни на один государственный орган", – подчеркнул нардеп.

Отметим, что уволенный из МВД Александр Гогилашвили в интервью украинскому изданию заявил, что у него нет гражданства России.

"Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция", – заявил он.

Напомним, на прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Выяснилось, что авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Однако, вместо того чтобы предъявить документы, чиновник начал вести себя агрессивно.