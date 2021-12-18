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Для перевыборов Рады нужны два условия – политолог о громком заявлении ОПЗЖ Алексей Буряченко считает инициативу ОПЗЖ "интересной, но не полезной"

Если народные депутаты из фракции ОПЗЖ сложат свои мандаты, это не приведет к досрочным выборам в Верховную Раду. В законодательстве предусмотрены два условия для перезагрузки парламента.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Алексей Буряченко, комментируя резонансное заявление сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко о перевыборах Рады.

"Что изменится от того, что 40 депутатов от ОПЗЖ сложат мандаты? Конституционный суд Украины уже отреагировал на это, сказав, что в данном случае если даже 150 депутатов сложат мандаты и из них не будет членов коалиции, это ни на что не влияет. Более того - даже если депутаты фракции сложат мандаты, ЦИК подтянет следующих по списку. То есть партия должна не только сложить мандаты, но и аннулировать полностью партийный список", - объяснил эксперт.

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По его словам, инициатива ОПЗЖ "интересна, но совершенно не полезна".

"А если говорить относительно досрочных выборов, существование монобольшинства... оно же считается не от конституционного большинства, как пытался представить нам Юрий Бойко. Такого понятия вообще не существует в нашем законодательстве – ни в Конституции, ни в законах. Они считаются, во-первых, юридически в наличии депутатов. Вторая причина – невозможность голосовать в течение определенного срока, то есть принимать решения. Юридически у нас 235 или 236 сейчас в коалиции "слуг народа"... Гораздо больше, чем нужно – 226. Есть даже еще запас. Второй вопрос – решения принимаются, и это ключевое. Сейчас ни одного, ни другого основания для возможности формально подходить к вопросу перезагрузки парламента нет", - заявил Буряченко.

Политолог отметил, что воспринимает заявление ОПЗЖ "исключительно как фантазию Юрия Бойко".

Напомним, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко 17 декабря, выступая в Верховной Раде, заявил, что участники политсилы готовы сдать депутатские мандаты, чтобы лишить Верховную Раду конституционного большинства и инициировать досрочные выборы.

"Наша фракция готова сдать мандаты, выйти из парламента, чтобы у нас не было 300 депутатов, и народ Украины смог избрать новый парламент", - заявил Бойко.

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что инициатива ОПЗЖ никак не повлияет на судьбу украинского парламента.

"Если бы это была столь серьезная, целенаправленная работа тех, кто понимает, куда идет дело, то нужно было это делать всем (сдавать мандаты,- ред.), всей оппозицией. Чтобы уж точно знать, что оппозиция выходит и власть остается наедине с собой. Но, не все мажоритарщики готовы к досрочным выборам, они хотят все пять лет быть депутатами. Кроме того, в этом не заинтересованы представители фракции "Голос", потому что в случае перевыборов они не пройдут в Раду", - отметил Карасев.