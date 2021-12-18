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Нормандский формат себя исчерпал: дипломат о встрече Зеленского, Макрона и Шольца Встреча в Брюсселе была нужна, но особых результатов от нее было, считает Олег Шамшур

Украина услышала от своих международных партнеров в Брюсселе очередную "озабоченность", а хотелось бы услышать про введение новых санкций в отношении России. Так прокомментировал встречу президента Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в программе "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" украинский дипломат Олег Шамшур.

"Наиболее важный вопрос о том, насколько встречи в Брюсселе продвинули нас к цели о предотвращении новой широкомасштабной войны... Я считаю, что мы не можем говорить о том, что эти встречи существенно повлияли на предотвращение возможности широкомасштабной агрессии со стороны России. То есть эти встречи были необходимы, их надо было провести, но я считаю, что сигналы, которые дал президент Украины, за исключением идей по встрече один на один с Путиным, они были правильные", — сказал дипломат.

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Он отметил, что Украине также важно получать сигналы от Европы не в виде озабоченности, а в виде реальных действий, в том числе касающихся сотрудничества в военном секторе.

"Что касается наших партнеров, то мы снова услышали об осуждении, о поддержке, о важности дипломатических усилий. Однако совершенно понятно, что одними дипломатическими усилиями вопрос не решишь. И я хотел бы более услышать о санкциях, и, пожалуй, уже время, чтобы и Путин о них услышал подробно, а также о повышении качества и объемов военно-технического сотрудничества. Если бы это было вынесено на встрече - это бы было очень важно", — отметил Олег Шамшур.

Дипломат также подчеркнул, что Россия не заинтересована выполнять договоренности в Нормандском формате так, чтобы это было целесообразно для Украины.

"Если говорить только о Нормандском формате, то я убежден, что этого явно недостаточно. И даже президент сказал, что сейчас мы будем востребовать имплементации решений 2019 года. А это прекращение огня, открытие новых пунктов пропуска и обмен пленными. В то же время Путин абсолютно четко дал понять, что он не хочет решать принципиальные вопросы для Украины. То есть (он хочет решать – ред.) не так, как это видит Украина, а так, как это видит Путин, что является абсолютно неприемлемым для нас", — сказал Шамшур.

Он также отметил, что ни Нормандский формат, ни Минские договоренности уже не смогут повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе.

"То есть Нормандский формат и особенно Минские договоренности уже исчерпали свой положительный потенциал. То есть встречи (в Брюсселе – ред.) были полезными и необходимыми, но сказать, что они нас продвинули вперед к предотвращению агрессии со стороны России, то я бы так не сказал", — сказал дипломат.

Напомним, ранее дипломат Константин Елисеев сообщил, что с Путиным можно договариваться, если с Украиной в этих переговорах будут участвовать западные партнеры.

"По состоянию на сегодня, если спросить, нужен ли контакт с Путиным, — нужен, но при двух условиях. Первое условие - если вместе с нами есть наши партнеры, это как минимум Германия и Франция. И второе условие - если мы будем говорить с Путиным с позиции силы. Что имеется в виду? Имеется в виду политико-дипломатическое давление, имеются в виду санкции, имеется в виду успех реформ в Украине. Только тогда любой контакт с Путиным будет иметь пользу", — сказал дипломат.

Ранее экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что в США "прониклись" безопасностью путинской России, позабыв о безопасности тех стран, куда россияне совершили вторжение. Эксперт также перечислил послабления, которые Вашингтон организовал в отношении Москвы.

"Гарантией безопасности Украины могло быть членство в НАТО - Байден отказал в этом. Предоставление ПДЧ (план действий для членства - ред.) для вступления в НАТО - Байден отказал. Предоставление военной помощи - только что поступило сообщение, что Байден остановил поставку 200 млн долларов военной помощи Украине. Это не совсем гарантия, но хотя бы канал связи. Посол США в Украине - он до сих пор не назначен. Специальный посланник президента США в Украине - он не назначен. Введение санкций против "Северного потока-2" - они сняты, они не введены в новом оборонном бюджете. Санкции против 35 российских чиновников, которые обвиняются и в коррупции, и в агрессивном поведении - они сняты. Санкции против внешнего долга России - они сняты. Все это сделано администрацией Байдена. Администрация Байдена делает невероятно много для того, чтобы обеспечить безопасность Путина. Что она делает для безопасности Украины?" — подытожил Илларионов.