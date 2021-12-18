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Гройсман объяснил, почему нужны внеочередные парламентские выборы Экс-глава правительства обратился к нардепам с просьбой о том, чтобы они сдали свои мандаты

Украинский парламент требует перезагрузки, и откладывать ее нельзя. Об этом заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

"Должен быть профессиональный, компетентный парламент. Понятно, что это мы должны с вами выбрать, и мы можем с вами и ошибаться, где-то не разглядеть то, что нужно. Но я все равно понимаю, что те ошибки, которые они совершают, они будут делать и дальше. Я не буду переставать делать им определенные замечания, предостережения. Я буду делать это публично, потому что я не хочу больше в Украине майданов, потому что на тех майданах гибнут лучшие наши украинцы. Я хочу совсем другую Украину, в которой то, что пишут на бордах, выполняют. Я хочу ответственную политику. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Заслуживаем ответственную политику, эффективную систему, четкую стратегию и четкую ответственность перед украинцами. Только так эта система будет работать", — сказал Гройсман.

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Он отметил, что действующий парламент дальше работать не может, поскольку не способен решать проблемы страны.

"Я поддерживаю то, что надо перезагружать этот парламент и это правительство однозначно. У нас нет другого выхода. Вот "экватор" их управления. На экваторе, как правило, тепло. Мне кажется, что они воспринимают этот экватор, как свою собственную тепличную атмосферу. На самом деле внутри страны очень холодно. Это образно. И поэтому я призываю народных депутатов, которые присутствуют в зале - Юлия Владимировна (Тимошенко - ред.), Юрий Анатольевич (Бойко - ред.) и Дмитрий Александрович (Разумков - ред.)! Да положите эти мандаты! Заставьте парламент пойти на досрочные выборы. Пусть они отвечают перед украинским обществом, что они сделали за 2,5 года. Пусть они получают оценку украинского общества, и только после этого можно будет говорить, что в Украину возвращается ответственная политика. А держаться руками и зубами за свои должности - это все очень дорого стоит для обычного украинца, что недопустимо. Мы просто обязаны жить нормально. Для этого нам нужна власть, которая не будет имитировать бурную деятельность, которая будет честно говорить о том, какие есть проблемы в обществе, и как их нужно решать. К сожалению - эти не способны, их надо заменять на других", — сказал Гройсман.

Отметим, что на этой же программе бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что в 2019 году у команды Зеленского был уникальный шанс изменить систему к лучшему, но эта возможность была упущена.

"Тогда это был большой шанс. Шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы.

Это была абсолютная, под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.