23:54, Вчера

Перспективы Украины вступить в НАТО реальны - Яценюк Экс-премьер-министр считает, что этого очень боится Россия

Перспективы Украины относительно членства в НАТО достаточно реальны, и этого очень боится Российская Федерация. Такое мнение озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Комментируя предложение Министерства иностранных дел России для США по поводу запрета на включение в состав НАТО стран бывшего СССР, политик отметил, что президент РФ Владимир Путин таким образом хочет добиться нового политического распределения мира.

"Чего хочет Россия? Она хочет по-новому поделить мир. Путин сказал всему внешнему миру - отдайте нам Украину - и сделал официальное предложение, чтобы другие страны подписали соглашение о том, что ему отдают Украину", - говорит Яценюк.

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Впрочем, по мнению политика, американцы никогда не согласятся с предложением России:

"Именно наличие этого документа и дает четкое свидетельство того, что американцы сказали россиянам: Украина и НАТО сами определятся, когда Украина станет членом Альянса. Именно наличие этого документа означает, что ни о чем Россия с американцами не договорилась. Если бы договорились, они бы не требовали этого документа. И именно наличие этого документа означает то, что есть реальная опасность, которую видит Россия, что наступит время, когда Украина таки станет членом НАТО".

Сам Арсений Яценюк убежден в том, что Украина рано или поздно присоединится к Альянсу.

"Наши перспективы относительно членства в Альянсе - реальны. Я убежден, что американцы и НАТО никогда не подпишут этот документ (относительно запрета на включение в состав НАТО стран бывшего СССР, - ред.), Россия все равно останется в изоляции и нового раздела мира не будет", - отметил он.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, пресс-служба МИД РФ заявила, что США переданы проекты договора о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности РФ и стран-членов НАТО, которые, в частности, предусматривают запрет на включение в состав Альянса стран бывшего СССР.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашениях о мерах по обеспечению безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", – говорится в сообщении.

Ранее российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что президент США Байден отдал Украину России.

"Все представители Белого дома заявили, что фактически приняли все требования Путина о том, что Украина не становится членом НАТО, ей не предоставляется ПДЧ, вооружение, не продвигается т.нз. "военная инфраструктура" и т.д. Это вопросы безопасности Украины. Это означает, что де-факто США в лице администрации Байдена согласились с Путиным о формировании новых разделительных линий в Европе.

И это означает, что они согласились с тем, что теперь некоторые страны Европы, в частности Украина и Беларусь, не обладают полным суверенитетом. Администрация Байдена отдает, собственно говоря, Украину и Беларусь в сферу интересов путинской России", - рассказал Илларионов.