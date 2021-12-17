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"Это такие экспериментаторы...": Богдан предупредил украинцев о серьезной угрозе По словам экс-главы ОПУ, в Украине катастрофическая ситуация с запасами угля

Украинское государство оказалось на пороге чрезвычайно угрожающей ситуации из-за серьезной нехватки угля. Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Запасов, которые остались у государства на пиковую нагрузку, - на неделю, максимум на две. При плюсовой температуре, если мы добываем в день 60 тысяч тонн, мы сразу же сжигаем это количество. Уже много кораблей прибыло, о которых говорит президент. Количество угля на складах не увеличивается, а у нас температура воздуха от 0 до +5. Если же будет -15 градусов - потребление с 60 тысяч тонн вырастет до 120 тысяч. Это значит, что у нас угля осталось на неделю морозов. У нас больше нечего сжигать", - сказал он.

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Кроме того, по словам Богдана, из-за некомпетентности власти в Украине назревает проблема с нехваткой воды для городов и предприятий.

"Воды нет, ее уже спустили. Эта пиковая нагрузка на 12:00 и на 18:00 в течение дня, включается ГАЭС и ГЭС, вода спускается и производится электроэнергия. По состоянию на сегодняшний день воды осталось (при необходимых на сегодняшнюю дату на Кременчугском водохранилище 78 метров воды) у нас – 76,63. А максимальный предел, за который никто никогда не опускался – 75,75. То есть у нас осталось меньше метра воды. Они (власти, - ред.) сейчас обсуждают возможность забора воды ниже нижнего инженерного значения. Но что будет за этим пределом – мы этого никогда в истории не проходили. Это такие экспериментаторы... Я не понимаю, на что они рассчитывают, ведь за нижним инженерным пределом перестают работать водозаборы городов и предприятий. Вода спускается так, что мы не можем получить воду для промышленных и потребительских нужд", - отметил он.

Политик также отметил, что в Украине могут быть перебои с электроэнергией из-за нехватки воды:

"Сжигая сейчас уголь на складах, спуская воду, мы еле-еле вытягиваем тот уровень потребления электроэнергии, который есть сегодня. Но на пиковые нагрузки в феврале - у нас просто вообще нет никакого резерва".

Ранее об энергетическом кризисе в Украине заявляла нардеп Виктория Гриб. В эфире телеканала Украина 24" она говорила, что Украина подошла к отопительному сезону без достаточного количества угля и газа.

"По поводу отечественного угля кричим на протяжении двух с половиной лет. О том, что наша угольная отрасль недофинансированная. О том, что наши шахтеры и государственные шахты страдают и мы выплачиваем им из государственного бюджета только на зарплату - приводит к тому, что они не могут добывать уголь, который так необходим стране. Мы сейчас платим в 3-4 раза больше на международных рынках", - сказала депутат.