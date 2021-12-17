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У власти был шанс, но сейчас она заняла позицию страуса – Разумков Экс-спикер парламента считает, что власть пренебрегла теми обещаниями, с которыми шла на выборы

В 2019 году у команды президента был уникальный шанс - войти в историю как честные и некоррумпированные реформаторы Украины, но возможность была упущена. Об этом рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Тогда это был большой шанс. Это шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы. Это была абсолютная, под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.

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Он также сообщил, что "система" сломала тех, кто с определенными ценностями шел во власть.

"Многие из тех, кто шел к власти, либо стали такими же, либо, к сожалению, команда, как сказал президент, его потеряла, или выдавила из себя. Это реалии. Все меняется. Главное, чтобы у тебя не менялись принципы и ценности, с которыми ты идешь. Главное не должности. Президент говорил во время "стадиона", что он просто человек, и он пришел изменить систему. К сожалению, сегодня мы можем говорить, что не произошли те изменения, которые мы ожидали. Но все же, мы получили нового руководителя этой системы", — сказал экс-спикер Рады.

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Разумков обратил внимание, что сегодня есть угроза демократии в Украине. Он напомнил, что в течение двух лет были применены санкции к некоторым СМИ, работающим в Украине.

"Сегодня риски угрозы демократии достаточно высоки. В студию не пришли представители власти. Не пришли ни глава Офиса президента, ни премьер-министр, ни глава Верховной Рады Украины, ни глава фракции. Это плохо. Потому что в 2019 году нам всегда было о чем говорить, и (с чем – ред.) отстаивать свою позицию. Это не значит, что мы были всегда правы. Это были и ошибки. Действительно, мы пришли с небольшим опытом в управлении государством, политическим опытом, но тогда это был больше плюс чем минус. А сегодня занимать позицию страуса, прятаться и параллельно обвинять СМИ в том, что нет "теплой ванны" на эфирах - мы не за это боролись в 2019 году. Тогда точно мы пользовались любой возможностью донести свою позицию, показать плюсы, минусы, свое видение, как должна двигаться страна. К сожалению, сегодня власть считает, что лучше закрыть каналы, или ограничить доступ на каналы, которые не популяризируют власть, чем приходить, честно смотреть в глаза людям и отстаивать свою позицию", — сказал Разумков.

Ранее экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что монобольшинство может принимать решения с помощью депутатских групп "За будущее" и "Доверие", однако и эта схема дает сбои.

"Парламент способен принимать законы, иногда мы набираем больше 300. Если это правильный закон, за него голосуют все – и представители монобольшинства, и представители других политических сил, которые представлены в парламенте. Если это закон плохой, то за него нет голосов и в монобольшинстве", – объяснил он.