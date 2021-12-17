22:01, Сегодня

Власти торпедируют своих критиков, чтобы в будущем посадить - заявление Богдана Экс-глава ОПУ рассказал, что правоохранители "сливают" ему информацию

Украинские правоохранители получили приказ собирать информацию о критиках властей, чтобы в будущем иметь возможность их посадить.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Комментируя свои слова в интервью Дмитрию Гордону о том, что власти хотят посадить Савика Шустера, Дмитрия Разумкова, Юрия Бутусова и других, Богдан отметил:

"Каких-либо доказательств того, что сейчас это происходит, я предоставить не могу. Но есть работники правоохранительных органов, которые передают информацию - что происходит, какие им ставят задачи, какие требуются от них результаты. И мы можем понимать, куда оно все катится. Действительно, сейчас идет активный сбор информации по всем вышеперечисленным лицам с целью максимально их торпедировать в информационном поле. А также, если будет возможность, привлечь к каким-либо уголовно наказуемым действиям, чтобы в будущем посадить. Будет ли это выполнено? Но каких-либо оснований это делать у них нет".

По словам экс-руководителя ОП, сейчас "нужно максимально сконцентрироваться для того, чтобы остановить такие незаконные действия".

Читайте также: Зеленскому объявили войну на уничтожение - политтехнолог

Напомним, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

По словам Богдана, в списке оказались журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими соратниками, а также "еще 100 тысяч каких-то людей".

Бывший глава ОП уточнил, что президент Владимир Зеленский лично дает команду посадить.

Ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Офис президента начал против него мощную кампанию по дискредитации. По его словам, ОП не понравилось, что он открыто критикует власть.

"Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать, идти на сближение с Россией. Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы искали компромат", - говорит он.