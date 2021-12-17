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"Украина в опасности!": Саакашвили написал письмо Савику Шустеру Подробности

Третий президент Грузии, глава украинского Офиса реформ Михаил Саакашвили передал в Украину очередное письмо.

Подробности письма стали известны в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"Я нахожусь незаконно в тюремной камере в стране, где меня поддерживает большинство населения, и благодарен каждому, кто участвует в борьбе за мое освобождение. Как у политического заключенного, у меня доступ к информации достаточно органичен, но все равно вести доходят. Украина в опасности. У границ беспрецедентная концентрация вражеских сил. Запад уже сказал, что в военных действиях участвовать не будет, но в случае дальнейшего вторжения будут в основном серьезные экономические санкции. Достаточны ли они для того, чтобы остановить Путина? Не уверен. Но точно знаю, что его остановит только единство и решимость народа Украины. Решимости у украинцев достаточно", - сообщается в письме.

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Михаил Саакашвили призвал украинских политиков позабыть о всех ссорах и сосредоточиться на защите своей страны.

"Я неоднократно убеждался, что у президента Владимира Зеленского нет никакого страха перед Путиным, что в нашем регионе является уникальным качеством. И нет такого страха и у бойцов в траншеях и среди резервистов. Но, к сожалению, с единством все гораздо сложнее. И мне очень больно наблюдать, как украинские политики с разных сторон просто ослабляют страну своей разобщенностью, и поляризация усугубляется каждый день. А пропасть расширяется бесповоротно. Конечно, существует много проблем, но именно сейчас не время цепляться друг другу в горло, пытаясь задушить оппонента и убивая страну. Когда угроза настолько реальна сегодня и до выборов далеко - думаю, стоит, преодолевая раздор и междоусобицы, создавать и укреплять единый фронт против агрессора не вокруг власти, а вокруг и ради Украины. Когда будет единство - весь мир будет гораздо больше поддерживать. Наша сила в единстве. И тогда ни один агрессор не посмеет сунуться дальше в Украину", - написал он.

Напомним, в начале декабря Михаил Саакашвили написал Василию Голованову небольшое письмо, в котором поблагодарил его за поддержку.

"Вася, спасибо огромное за поддержку. Пишу после 50 дней голодовки из больницы. Тут после моего приезда вверх ногами стала политика. У меня почти 70% поддержки по опросам, так что свою функцию я выполнил, но надеюсь скоро вернуться в Киев. Надеюсь, в это турбулентное время вы прорветесь, и все будет хорошо. Удачи. Михаил Саакашвили", — сообщалось в письме.

Ранее глава общественной организации "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили восстанавливается в госпитале после голодовки, параллельно проходят судебные заседания. Саакашвили инкриминируют ряд преступлений, по двум делам его осудили заочно. У здания суда проходят митинги его сторонников.