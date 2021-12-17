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Зеленскому это уже не поможет – экс-министр об обновленном канале "Рада" Как подчеркнул Максим Степанов, "тратить сумасшедшие средства на этот телеканал недопустимо"

Бюджетные деньги, которые власти выделили на запуск обновленного парламентского телеканала "Рада", лучше было потратить на лечение больных детей.

Такое мнение высказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"Зачем они создали этот канал? Все понимают - чтобы якобы выражать свою позицию. Но могу сказать, что уважаемому господину президенту это не поможет. Уже поезд идет по такой траектории, как говорится "наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка", - отметил он.

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По мнению Степанова, "тратить сумасшедшие средства на этот телеканал недопустимо".

"Что такое это в средствах? Например, есть такие орфанные заболевания, когда по всей стране собирают средства для детей, чтобы редкое заболевание вылечить, потому что лечение стоит 10-15 млн грн. Лучше вылечите 20 детей", - посоветовал он.

Как подчеркнул экс-глава Минздрава, цель у обновленного телеканала только одна:

"Говорится постоянное сплошное циничное вранье. Нужна площадка, где эту ложь говорить, чтобы не задавали вопросы... Я считаю, что это нашей стране 100% не нужно вообще".

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Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в ситуации с запуском обновленного канала "Рада" видны признаки коррупции.

"Когда за бюджетные деньги делают канал, чтобы пропагандировать одну политическую силу, это значит, что государственные финансы (а бюджет – это государственные финансы) используются в частных целях (а партия – это всегда частное, часть, а не вся страна) и есть признаки коррупции. Это использование государственных денег в своих частных интересах и не только", – рассказал политолог.