Зеленскому это уже не поможет – экс-министр об обновленном канале "Рада"

Как подчеркнул Максим Степанов, "тратить сумасшедшие средства на этот телеканал недопустимо"

Зеленскому это уже не поможет – экс-министр об обновленном канале "Рада"

Бюджетные деньги, которые власти выделили на запуск обновленного парламентского телеканала "Рада", лучше было потратить на лечение больных детей.

Такое мнение высказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" экс-министр здравоохранения Максим Степанов.

"Зачем они создали этот канал? Все понимают - чтобы якобы выражать свою позицию. Но могу сказать, что уважаемому господину президенту это не поможет. Уже поезд идет по такой траектории, как говорится "наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка", - отметил он.

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По мнению Степанова, "тратить сумасшедшие средства на этот телеканал недопустимо".

"Что такое это в средствах? Например, есть такие орфанные заболевания, когда по всей стране собирают средства для детей, чтобы редкое заболевание вылечить, потому что лечение стоит 10-15 млн грн. Лучше вылечите 20 детей", - посоветовал он.

Как подчеркнул экс-глава Минздрава, цель у обновленного телеканала только одна:

"Говорится постоянное сплошное циничное вранье. Нужна площадка, где эту ложь говорить, чтобы не задавали вопросы... Я считаю, что это нашей стране 100% не нужно вообще".

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Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в ситуации с запуском обновленного канала "Рада" видны признаки коррупции.

"Когда за бюджетные деньги делают канал, чтобы пропагандировать одну политическую силу, это значит, что государственные финансы (а бюджет – это государственные финансы) используются в частных целях (а партия – это всегда частное, часть, а не вся страна) и есть признаки коррупции. Это использование государственных денег в своих частных интересах и не только", – рассказал политолог.

Источник Украина 24 Теги Верховная Рада государственный бюджет Максим Степанов бюджет телеканал