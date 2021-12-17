20:55, Сегодня

Путин выиграет войну не войсками – громкое заявление нардепа "Без смены власти выстоять у нас шансов будет очень мало"

Украинские власти, разрушая государственные институты, уничтожают все украинское государство, что выгодно Путину. Об этом сказала в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат Людмила Буймистер.

По ее словам, практически все министры зависят от Офиса президента и подписывают нужные для власти документы.

"Им говорят: "Будешь дружить с Офисом президента, тебя Фемида не настигнет, с тобой ничего не будет". И потому наш премьер выходит и говорит, что все хорошо. Он наподписывал не на одно уголовное дело, я уверена. А решения, что ему подписывать, принимает человек, не имеющий никакой ответственности в стране, - глава Офиса президента, у которого вообще этих полномочий и близко нет", - говорит она.

Читайте также: Зеленский хочет нарушить Конституцию — нардеп объяснила подробности

По мнению Буймистер, действия власти направлены на разрушение государственных институтов, что ставит под угрозу существование Украины.

"Когда мы находимся в состоянии войны, я могу сказать, что именно так война и ведется в современных условиях. Не танками и пушками - это дорого и заметно нашим международным партнерам. А когда эта власть разрушает наши институты и заменяет собой всю властную вертикаль, которая потом сливает страну, эту войну никто не заметит. И господин Путин потом может сказать Байдену: "Ну смотри, я то тут при чем? Они сами это все наделали". Без смены власти выстоять у нас шансов будет очень мало", - отметила она.

Ранее нардеп София Федина в эфире общенационального телеканала "Украина 24" рассказала о проблемах, из-за которых наша страна оказалась в кризисе.

"Мы понимаем, что наряду с теми кризисами, которые происходят сейчас в разных секторах, мы имеем две большие принципиальные проблемы. Первая - это узурпация и построение силовой вертикали, которая прямо или косвенно подчиняется только президенту. С другой стороны - это влияние на суды и на так называемые антикоррупционные органы. Например, не могут повлиять на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, потому что там очень большой надзор иностранных партнеров. Поэтому специализированного антикоррупционного прокурора просто не назначают, чем и саботируют работу этого конкретного органа. С одной стороны, мы имеем круговую поруку, а с другой стороны - рука руку моет. С третьей стороны, я понимаю, что происходит, в том числе и в среде "Слуги народа" - никто не осмелится что-то говорить, ибо, к сожалению, большая часть "подвешена на крючке", — сказала Федина.