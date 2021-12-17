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Нардеп назвала две ключевые проблемы власти, которые приводят к кризису в разных секторах В Украине пытаются узурпировать власть и оказывать влияние на суды, считает Федина

В Украине власть пытается подчинить себе и нардепов, и суды, и силовые структуры. Об этом рассказала в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" нардеп София Федина.

"Мы понимаем, что наряду с теми кризисами, которые происходят сейчас в разных секторах, мы имеем две большие принципиальные проблемы. Первая - это узурпация и построение силовой вертикали, которая прямо или косвенно подчиняется только президенту. С другой стороны - это влияние на суды и на так называемые антикоррупционные органы. Например, не могут повлиять на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, потому что там очень большой надзор иностранных партнеров. Поэтому специализированного антикоррупционного прокурора просто не назначают, чем и саботируют работу этого конкретного органа. С одной стороны, мы имеем круговую поруку, а с другой стороны - рука руку моет. С третьей стороны, я понимаю, что происходит, в том числе и в среде "Слуги народа" - никто не осмелится что-то говорить, ибо, к сожалению, большая часть "подвешена на крючке", — сказала Федина.

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Нардеп отметила, что к "неугодным" власть может применять определенные санкции.

"Проблема заключается в том, что как только будут появляться реальные "неугодные", что мы наблюдаем в частности в контексте боевых генералов, включается вся силовая вертикаль. И кто присматривает за силовой вертикалью из Офиса президента? Господин Татаров. Господин Татаров - это соратник Януковича. А кто сверху это все курирует? Господин Ермак, имеющий непосредственные бизнес-связи с "московской федерацией". И тогда мы возвращаемся к тому самому, о чем мы говорили в контексте энергетики - мы имеем прямое и открытое противодействие самому существованию украинского государства как независимой структуры", — подытожила Федина.

Народный депутат Людмила Буймистер считает, что сегодня украинская власть способствует выполнению российской стратегии по нацбезопасности.

"Я заявляю, что сегодняшняя власть выполняет один из первых пунктов Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: не пустить Украину в энергетическую сеть Европейского Союза. И делается это сегодня сознательно, нас власть толкает в руки Кремля, это диверсия и саботаж, абсолютно откровенные и неприкрытые", — сказала она.