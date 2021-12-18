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Экс-глава СБУ объяснил, за какое преступление нужно наказать Гогилашвили Валентин Наливайченко призвал привлечь к ответственности ряд высокопоставленных чиновников

Скандальный экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, у которого журналисты обнаружили гражданство России, должен быть привлечен к уголовной ответственности за мошенничество.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат от "Батькивщины", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Обнаружили независимые журналисты, что заместитель министра внутренних дел является гражданином Российской Федерации, имеет не один, а два паспорта – заграничный и внутренний российский, имеет номер налогоплательщика в Российской Федерации и так далее. Но надо идти дальше – что у него с украинским гражданством, что у него с дипломом и другим? Все это квалифицируется в Уголовном кодексе Украины как мошенничество для этого человека", - подчеркнул он.

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По словам Наливайченко, для людей, которые должны были проверить Гогилашвили при назначении, также найдется статья Уголовного кодекса.

"И руководство СБУ сегодня должно отвечать, и не только. Мы ждем от власти, от президента Зеленского привлечения к ответственности этого гражданина", - сказал нардеп.

Экс-глава СБУ напомнил о журналистском расследовании "Слідство.Інфо", согласно которому Гогилашвили проживает в одном особняке с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова:

"Мы узнали, что они в дорогом особняке живут вместе с руководителем военной разведки Украины... У нас вопрос - кто оплачивает этот особняк? Зарплата ни одного, ни другого не позволяет... Снять такой особняк под Киевом не может ни один госслужащий или военнослужащий Украины".

Также Наливайченко отметил, что беспрецедентная охрана – "бронированные джипы спецназа военной разведки не могут быть у любого чиновника МВД с любым гражданством".

"Это тоже служебное преступление, которое должно быть расследовано. Ждем привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников", - добавил он.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили попал в громкий скандал с полицией на блокпосту возле Краматорска Донецкой области. Авто Гогилашвили остановили правоохранители и попросили показать документы. Это настолько возмутило Гогилашвили, что он сначала обложил коллег отборной бранью, а затем начал угрожать.

Позже появилось видео, где Гогилашвили неподобающим образом вел себя с патрульными полицейскими в Киеве.

Также были обнародованы некоторые факты о Гогилашвили - в частности, он является мужем личной помощницы Владимира Зеленского, обладает действительным российским загранпаспортом, а также был помощником депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

В результате скандала Кабинет министров принял решение уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что назначение Александра Гогилашвили в МВД было политическим решением и состоялось по личной инициативе президента Украины.

"Я уже неоднократно говорил, что сегодня действительно кадровая политика является позором украинского государства, поскольку любые назначения проходят исключительно по принципу личной лояльности. А никакого профессионализма в этом нет... Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", - заявил он.