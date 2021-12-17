18:37, Сегодня

В работе обновленного телеканала "Рада" есть признаки коррупции – Карасев "Нет плохих или хороших медиа"

В ситуации с телеканалом "Рада", который с 15 декабря начал работать в обновленном формате, есть признаки коррупции. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Вопрос в том, что нет плохих или хороших медиа. Есть просто медиа, которые освещают объективную информационную картину. Да, она может быть немного в одну сторону, потому что власть всегда преувеличивает свои достижения. Оппозиция всегда преувеличивает то, что власть плохая. Это такой жанр", - сказал он.

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"Какие уроки из этого? Надо ходить на любые каналы, использовать любые площадки, а не говорить так: "Мы на вас обиделись. Давайте мы не будем ходить, но создадим свой канал на государственные деньги". Если это ваши деньги - создавайте, это ваша проблема. Делайте там бюджеты, студии... Но когда за бюджетные деньги делают канал, чтобы пропагандировать одну политическую силу, это значит, что государственные финансы (а бюджет – это государственные финансы) используются в частных целях (а партия – это всегда частное, часть, а не вся страна) и есть признаки коррупции. Это использование государственных денег в своих частных интересах и не только", – рассказал политолог.

Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Ранее Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".

Кроме этого, оппозиционные парламентские фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что фракция "Слуга народа", имеющая монобольшинство в Верховной Раде, монополизирует деятельность телеканала "Рада".

В частности, во фракции "Батькивщина" отметили, что у парламентского телеканала "Рада" не может быть монополии на освещение парламентской деятельности.