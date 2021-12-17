18:18, Сегодня

Досрочные выборы в Раду: политолог объяснил, почему они никому не выгодны В перевыборах не заинтересована часть оппозиции и мажоритарщики, говорит Карасев

Заявление нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко, что депутаты его фракции готовы сложить мандаты, чтобы лишить парламент конституционного большинства – эффектная, несколько пиарная акция одной политической силы. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Это никак не повлияет на судьбу украинского парламента. Это более-менее конституционный способ выйти из кризиса парламентского, правительственно-парламентского. Потому что президент не будет парламент закрывать, распускать и назначать досрочные выборы. Чтобы кризис не углублялся - нужно искать конституционный выход. Ведь может быть и неконституционный – революционный, скажем так", – говорит он.​​

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По его словам, заявление Юрия Бойко выглядит несерьезным и объяснил почему:

"Если бы это была столь серьезная, целенаправленная работа тех, кто понимает, куда идет дело, то нужно было это делать всем (сдавать мандаты,- ред.), всей оппозицией. Чтобы уж точно знать, что оппозиция выходит и власть остается наедине с собой. Но, не все мажоритарщики готовы к досрочным выборам, они хотят все пять лет быть депутатами. Кроме того, в этом не заинтересованы представители фракции "Голос", потому что в случае перевыборов они не пройдут в Раду".

Так что, по мнению Карасева, заявления конкретной политической силы о сдаче мандатов - только пиарная акция.

"Это такой месседж своим избирателям, что они не держатся за мандаты. Но есть и положительный сигнал: тема досрочных парламентских выборов начинает быть предметом общенационального дебата", - подчеркнул политолог.

Отметим, что 17 декабря нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойка с трибуны Верховной Рады заявил, что депутаты его фракции готовы сложить мандаты, чтобы лишить парламент конституционного большинства.

"Наша фракция готова сдать мандаты и выйти из парламента для того, чтобы у нас не было 300 депутатов, и народ Украины выбрал новый парламент. Мы за то, чтобы парламент был переизбран... Этот парламент исчерпал себя и не имеет будущего", — сказал Бойко.

В свою очередь, глава парламента Руслан Стефанчук на пресс-конференции сообщил, что если нардепы ОПЗЖ сложат мандаты, то 150 голосов из Рады все равно не исчезнет. Он также отметил, что лично заявление Бойко не слышал, так как в это время был на встрече.

"Но такой способ есть. Бесспорно, если они решатся сдать мандаты и еще и аннулировать все списки, которые снизу, мы потеряем такую фракцию, как "ОПЗЖ", в парламенте. И тогда будем соответственно реагировать в рамках действующего законодательства", – сказал спикер.

Ранее о невозможности внеочередных парламентских выборах заявил в эфире телеканала "Украина 24" социолог Вадим Денисенко.

"Вот только сегодня Юрий Бойко (нардеп ОПЗЖ - ред.) в достаточно странной, как по мне, форме предложил тему перевыборов вообще, и тему перезапуска Верховной Рады. Даже если ОПЗЖ выходит, остаются 379 депутатов. Поэтому пока перевыборы нам не грозят в ближайшие месяцы", — подчеркнул он.