17:38, Сегодня

Социолог объяснил, почему внеочередные выборы в ближайшее время Украине не грозят Среди украинцев пока нет "критического" количества людей, которые хотят проведения внеочередных выборов, сказал Денисенко

Нужно ли в Украине проводить полностью или частично досрочные парламентские выборы в следующем году? На этот вопрос ответили утвердительно 45% украинцев. Об этом сообщается в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24", являющегося партнером Украинского института будущего, который проводил данный соцопрос.

Отмечается, что категорически отвергли такое развитие событий треть украинцев. У остальных респондентов либо нет конкретной позиции по этому вопросу, либо они не готовы сейчас к ответу.

О том, какова динамика социологических показателей по вопросу перевыборов в Украине, рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"В течение последнего полугода эти цифры примерно стабильны. Если мы говорим о Верховной Раде, то это примерно 45-50%, если же говорим об отставке президента, то это 40-45%, если мы говорим об отставке правительства, то это 40-50% людей, которые считают, нужна отставка, то ли правительства, то ли парламента, то ли президента Украины. Но пока что говорить о том, что есть критическая масса людей, которые говорят, что этот вопрос назрел, то есть 55-65% процентов (респондентов – ред.), пока этого мы не замечали. Сейчас, даже еще половины людей нет, которые бы говорили о том, что мы требуем, мы хотим (перевыборов - ред.)", — сказал он.

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Социолог также прокомментировал вероятность выхода из парламента представителей политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь"

"Вот только сегодня Юрий Бойко (нардеп ОПЗЖ - ред.) в достаточно странной, как по мне, форме предложил тему перевыборов вообще, и тему перезапуска Верховной Рады. Даже если ОПЗЖ выходит, остаются 379 депутатов. Поэтому пока перевыборы нам не грозят в ближайшие месяцы", — подчеркнул он.

Отметим, что 17 декабря нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойка с трибуны Верховной Рады заявил, что депутаты его фракции готовы сложить мандаты, чтобы лишить парламент конституционного большинства.

"Наша фракция готова сдать мандаты и выйти из парламента для того, чтобы у нас не было 300 депутатов, и народ Украины выбрал новый парламент. Мы за то, чтобы парламент был переизбран... Этот парламент исчерпал себя и не имеет будущего", — сказал Бойко.

В свою очередь, глава парламента Руслан Стефанчук на пресс-конференции сообщил, что если нардепы ОПЗЖ сложат мандаты, то 150 голосов из Рады все равно не исчезнет. Он также отметил, что лично заявление Бойко не слышал, так как в это время был на встрече.

"Но такой способ есть. Бесспорно, если они решатся сдать мандаты и еще и аннулировать все списки, которые снизу, мы потеряем такую фракцию, как "ОПЗЖ", в парламенте. И тогда будем соответственно реагировать в рамках действующего законодательства", – сказал спикер.

Ранее о неэффективности нынешнего состава парламента и необходимости изменений сообщил экс-министр Кабинета министров Александр Саенко. Он отметил, что сейчас работа парламента поддерживается только благодаря небольшим олигархическим группам, которые дают монобольшинству необходимые голоса на ключевых голосованиях.

"Сама фракция "Слуга народа" формировалась на непонятных критериях: друзья, братья, кумовья, сваты и на основе какой-то яркой картинки, что мы идем к какому-то светлому будущему. А сейчас оказалось, что это просто картинка и эта команда не может обеспечить эти обещания. Некомпетентность и неспособность людей выполнить обещания приводит к недоверию (общества — ред.).

Поэтому я думаю, что мы идем к сценарию досрочных парламентских выборов. И я думаю, что это один из лучших сценариев, когда у нас будет более профессиональный парламент", — сказал он.