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Смена руководства фракции "Голос": Железняк поделился подробностями "Мы будем подавать судебные иски, инициировать уголовные дела"

Сегодняшняя смена руководства фракции "Голос" в Верховной Раде произошла из-за иска, появившегося в ОАСК. Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня был рейдерский - в стиле, возможно, 90-х годов - захват руководства в оппозиционной фракции "Голос" в украинском парламенте. Это произошло из-за судебного иска, появившегося два часа назад в знаменитом ОАСК, который подали некоторые народные депутаты. Они напрямую финансируются и сотрудничают с Офисом президента, а также непосредственно управляются Андреем Ермаком, который является главой Офиса президента... Это г-жа Клименко, Стефанишина, Пипа, Васильченко - те люди, которые получили деньги от Офиса президента на свои округа и давно уже не скрывают свое сотрудничество с Офисом президента", - сказал он.

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Железняк объяснил, является ли лидером фракции "Голос" с юридической точки зрения:

"С юридической точки зрения - да, потому что у г-на Корниенко (первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко - прим. ред.) не было никакой возможности и права это оглашать... В этом случае я могу утверждать, что было уголовное нарушение. Я понимаю, что это Андрей Ермак хочет отомстить за то, что мы напрямую обвинили его в измене по "вагнеровцам" - говорили о том, что он в этом случае является человеком, который "слил" эту информацию, что он должен оставить свой пост. А еще должна быть, возможно, и ответственность за такие действия - и не только за сорванную операцию по "вагнеровцам".

Депутат сказал, что он будет делать дальше:

"Мы будем подавать судебные иски, инициировать уголовные дела. Теперь я надеюсь, что Руслан Стефанчук (спикер Верховной Рады - прим. ред.) не побоится встретиться, и мы с ним поговорим. Мне интересна позиция руководства украинского парламента, в этом случае - главы парламента. Как это произошло, что он не знал об этом? Какие наши дальнейшие действия? Кто будет привлечен к ответственности за это? Как сделать в целом так, чтобы Андрей Ермак перестал лезть не только в дела власти, к которой он не имеет никакого отношения, но и в дела оппозиции?"

Он также сказал, идет ли речь об иске в отношении самого Корниенко:

"Да, я думаю, что такой иск будет. Я уверен, что господин Корниенко нарушил свои должностные обязанности, и думаю, что в этом случае должна быть ответственность. К сожалению, г-н Корниенко знал об этой ситуации. Я могу утверждать, что буквально несколько десятков минут назад ему лично звонил г-н Ермак, который давал это указание".

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко 17 декабря на внеочередном заседании парламента объявил о смене руководства фракции "Голос".

"Сообщаю об избрании Устиновой Александры на должность главы депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде IX созыва. Заместителем главы депутатской фракции партии "Голос" избрана Клименко Юлия", – сказал он и закрыл заседание.