14:43, Сегодня

Зеленский хочет нарушить Конституцию — нардеп объяснила подробности Иванна Климпуш-Цинцадзе высказалась о заявлении президента насчет референдума

Президент Владимир Зеленский не исключает идеи проведения референдума о статусе Донбасса и Крыма. При этом в "Слуге народа" говорят, что предпосылок для вынесения на референдум вопроса об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области сейчас нет.

Эти заявления прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Любое обсуждение на референдуме вопросов изменения территории, изменения границ, вообще всего, где речь о нашей территориальной целостности является неприемлемым. Это не отвечает Конституции, это полностью нарушает нашу унитарность. Как по мне, абсолютно невозможно позволить, чтобы президент выносил на референдум любой вопрос, который касается оккупированных частей Донецкой и Луганской областей или оккупированного Крыма", — сказала она.

Читайте также: Референдум по Донбассу и Крыму: Шкиряк рассказал, почему этого никогда не будет

Депутат объяснила, что президент не может сам инициировать референдум, но он ищет способ это сделать.

"Если президент все время говорит, что он хочет инициировать такой референдум — то своими словами, то словами секретаря СНБО, — это означает, что они его будут инициировать через партию "Слуга народа" или какими-то другими способами. Будут демонстрировать, что это якобы запрос от общества. Но опять-таки, это противоречит и Конституции, и Закону о референдуме. Выход очень простой — не сдавать интересов Украины, не идти на уступки Кремлю. А все то, что президент говорит о вероятных референдумах, означает, что он проверяет готовность общества к дополнительным компромиссам с Кремлем. Пусть не перекладывает свою ответственность за сохранение территориальной целостности страны на людей, у которых нет достаточно знаний и понимания, чтобы делать любой выбор в вопросах безопасности, а также не нарушает Конституцию, в то время как он должен быть ее гарантом", — сказала она.

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 декабря в эфире телеканала "1+1" не исключил проведения в Украине референдума по вопросу Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны", — заявил Зеленский.

Украинский дипломат Валерий Чалый в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинские власти не должны соглашаться на референдум, пока территория ОРДЛО остается оккупированной, и Россия отказывается гарантировать прекращение огня.

"Но справедливости ради – там же есть Путин, есть армия. Мы обсуждаем сейчас уже следующий шаг, у нас угроза никуда не делась. У нас на январь есть и энергетические угрозы, мы берем электроэнергию у агрессора – у России через Беларусь. Мы сейчас еще рано обсуждаем референдумы. У нас Россия не выполнила ничего по прекращению огня. У нас пленных 400 человек у них, у нас в Крыму смотрите, что делается, у нас Азов на 70% вчера перекрыли россияне. Какие референдумы? Защитить страну сначала", — отметил он.