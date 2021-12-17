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"Огромная опасность для каждого": Шкиряк раскритиковал действия Офиса президента "Возвращаются негодяи на должности"

Сегодня из всех подразделений Министерства внутренних дел идут сигналы о катастрофическом оттоке кадров. Об этом заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Зарплата не повышается, возвращаются негодяи на должности. Причем принимают налоговиков, экс-работников СБУ, прокуроров и т.д.", - сказал он.

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"Я сегодня вправе утверждать, что Офис президента, вероятно, сознательно разрушает правоохранительную систему, главным достижением которой при каденции министра Авакова была полная деполитизация правоохранительных органов. Сегодня они хотят вернуть тех, кто за маленькую зарплату будет готов брать взятки и заниматься коррупцией. Это огромная опасность для каждого из нас", – рассказал Шкиряк.

Напомним, экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сказал, что власть пытается замалчивать связанные с ней скандалы.

"Сегодня, как выяснилось, при власти чистые необольшевики. К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую "технологию молчания". Так будет, кстати, и с бывшим заместителем министра (Александром Гогилашвили — ред.), кто-то им так посоветовал — давайте будем замалчивать, и оно само утихнет. Но сегодня украинское общество этого не спустит. И, безусловно, вопрос и про Трухина, и про другие очень кричащие вещи, которые происходят в Украине, не затихнут", — сказал он.

Ранее Зорян Шкиряк заявил, что кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского толкает государство на уничтожение.

"Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — заявил он.