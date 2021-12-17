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После Зеленского получим руины государства — депутат Владимир Вятрович заявил о неумении президента управлять страной

Команда президента Владимира Зеленского оставит после себя разрушенное государство — об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Я уверен, что эта власть уйдет. К сожалению, по результатам этой власти мы получим не только разграбленную коррупцией страну, мы получим страну с разрушенными институциями. То, что сейчас делают Зеленский и его команда, по сути, разрушает любую институцию, законодательную основу. Ничего этого фактически в стране нет. У нас исчезает разделение власти на ветви, у нас исчезает ответственность министров, министерств, у нас все замкнуто на президента Зеленского, который сам не умеет руководить страной. Поэтому, когда бы он ни ушел, нам нужно нацеливаться на то, что придется возрождать государство, потому что мы получим в наследство руины", — сказал он.

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Ранее экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что к власти пришли "необольшевики".

"К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую "технологию молчания", — сказал он.