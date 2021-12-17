10:39, Сегодня

Идет сознательное разрушение государства - экс-министр инфраструктуры "Это не просто какое-то плохое выполнение указаний"

В Украине у власти происходит полная катастрофа. Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" сказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Что мы имеем на сегодняшний день? На самом деле это полная катастрофа, но это не просто какое-то плохое выполнение указаний не совсем компетентного президента. Это сознательное разрушение и сознательная коррупция", - сказал он.

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"Сейчас оказывается, что люди Арахамии-Ермака на таможне, в налоговой, многих других органах. В свое время одну политическую партию обвинили в ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины – прим. ред.). Так вот люди Арахамии уже в ГПЗКУ... Там где все время проблемы с запасами зерна, оно исчезает", - рассказал он.

Напомним, экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сказал, что власть пытается замалчивать связанные с ней скандалы.

"Сегодня, как выяснилось, при власти чистые необольшевики. К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую "технологию молчания". Так будет, кстати, и с бывшим заместителем министра (Александром Гогилашвили — ред.), кто-то им так посоветовал — давайте будем замалчивать, и оно само утихнет. Но сегодня украинское общество этого не спустит. И, безусловно, вопрос и про Трухина, и про другие очень кричащие вещи, которые происходят в Украине, не затихнут", — сказал он.

Ранее Шкиряк заявил, что кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского толкает государство на уничтожение.

"Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — заявил он.