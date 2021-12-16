К власти пришли "необольшевики" — Шкиряк раскритиковал действия Зеленского

Власть пытается замалчивать связанные с ней скандалы, заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сегодня, как выяснилось, при власти чистые необольшевики. К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую "технологию молчания". Так будет, кстати, и с бывшим заместителем министра (Александром Гогилашвили — ред.), кто-то им так посоветовал — давайте будем замалчивать, и оно само утихнет. Но сегодня украинское общество этого не спустит. И, безусловно, вопрос и про Трухина, и про другие очень кричащие вещи, которые происходят в Украине, не затихнут", — сказал он.

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Шкиряк объяснил, в чем проблема системы государственного управления.

"Я хочу напомнить очень важную вещь, что трагедия и кризис нынешней системы управления государством состоит в том, что всеми без исключения и правоохранительными органами — СБУ, ГБР, Министерство внутренних дел, прокуратура, — руководит исключительно один человек, называется он Офис президента. Я олицетворяю так. Это Зеленский и те, кто вокруг него.

Это касается любого министерства, любого гсоударственного предприятия. И задача, которую сегодня ставит президент подконтрольным правоохранительным органам — это запугивание. Это когда за третий палец, хотя я считаю это недопустимым жестом в парламенте, открывают за несколько часов дело по статье "хулиганство", а по Трухину мы четвертый месяц не можем услышать, был он за рулем или не был. Я уже молчу о деле Антона Полякова, в котором нет ни одного ответа на вопросы", — сказал он.