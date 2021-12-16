К власти пришли "необольшевики" — Шкиряк раскритиковал действия Зеленского
Зорян Шкиряк заявил, что власть использует тактику замалчивания и запугивания
Власть пытается замалчивать связанные с ней скандалы, заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"Сегодня, как выяснилось, при власти чистые необольшевики. К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую "технологию молчания". Так будет, кстати, и с бывшим заместителем министра (Александром Гогилашвили — ред.), кто-то им так посоветовал — давайте будем замалчивать, и оно само утихнет. Но сегодня украинское общество этого не спустит. И, безусловно, вопрос и про Трухина, и про другие очень кричащие вещи, которые происходят в Украине, не затихнут", — сказал он.
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Шкиряк объяснил, в чем проблема системы государственного управления.
"Я хочу напомнить очень важную вещь, что трагедия и кризис нынешней системы управления государством состоит в том, что всеми без исключения и правоохранительными органами — СБУ, ГБР, Министерство внутренних дел, прокуратура, — руководит исключительно один человек, называется он Офис президента. Я олицетворяю так. Это Зеленский и те, кто вокруг него.
Это касается любого министерства, любого гсоударственного предприятия. И задача, которую сегодня ставит президент подконтрольным правоохранительным органам — это запугивание. Это когда за третий палец, хотя я считаю это недопустимым жестом в парламенте, открывают за несколько часов дело по статье "хулиганство", а по Трухину мы четвертый месяц не можем услышать, был он за рулем или не был. Я уже молчу о деле Антона Полякова, в котором нет ни одного ответа на вопросы", — сказал он.
Ранее Зорян Шкиряк заявил, что кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского толкает государство на уничтожение.
"Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — заявил он.