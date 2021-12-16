22:53, Вчера

Суд России признал наличие войск РФ в Украине: детали от Гончаренко Алексей Гончаренко рассказал об интересном судебном решении в Ростове-на-Дону

Суд в России признал, что армия РФ находится на территории Украины, заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат Алексей Гончаренко.

"Это классический тезис, что США и Россия воюют на нашей территории. А есть другой тезис — что США и Россия поддерживают две стороны конфликта в Украине. То есть Россия сама не сторона, она просто кого-то поддерживает. Не нужно быть, как говорится, святее Папы Римского. Даже суд в Российской Федерации признал, что Россия является оккупантом. У нас, может, еще не все об этом знают", — сказал он.

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Гончаренко объяснил, о чем идет речь.

"В реестре судебных решений суда в Ростове-на-Дону несколько дней назад появилось решение, судили человека, обвиняемого в коррупции. Якобы он воровал деньги на питание военнослужащих, внимание, где! На территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". То есть суд именем Российской Федерации сказал, что на территории Донецкой и Луганской областей Украины находятся российские военные части. Не просто отдельные люди — военные части, централизованно организовано питание из Ростова-на-Дону. Это означает, что Россия ведет против нас войну и оккупировали нашу территории. Это говорит суд в России", — сказал он.

Ранее политолог Игорь Рейтерович рассказал, почему Путин не спешит отводить войска от границы с Украиной. По его словам, он не хочет выглядеть плохо в глазах россиян.

"Путин не может себе позволить через один день после переговоров с Байденом отдать приказ отводить войска. Он тогда будет плохо выглядеть в глазах своего электората. Ему нужно выдержать паузу, стянуть еще больше войск, а затем перед Новым годом заявить, что войска начинают отходить", — объяснил он.