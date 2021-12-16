22:24, Вчера

Сдача интересов: Тимошенко раскритиковала закон о двойном гражданстве Политик рассказала, что не так с законом о множественном гражданстве

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве - раскол и растягивание территории Украины с последующими парадами референдумов по границам и с последующими претензиями на то, что Украина вообще не может существовать. Об этом заявила в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" нардеп, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"В то время, когда абсолютно по всем пограничным областям Украины выдают массово паспорта и настаивают на том, что в этих пограничных областях проживают люди, которые идентичны культурно, по языку с соседними государствами и выдают эти паспорта массово для того, чтобы потом иметь право заявить: на этой территории есть паспорта соседнего государства, жители говорят на языке соседнего государства, там нужно проводить референдум и отделяться от Украины. Понимаете, что закладывается"?, - говорит нардеп.

По словам политика, сейчас в Украине существует положение Конституции, которое говорит определенным образом о том, что гражданство у украинцев единственное.

"Если сейчас в стране, полурастянутой на куски, расколотой, которая не может найти общий язык ни в культурной, ни в религиозной, ни в языковой системе интересов, дать еще тот закон, который они внесли о множественном гражданстве - это значит, что кто угодно, просто по приколу может взять украинский паспорт и получать здесь все социальные льготы, может купить землю и претендовать на все блага Украины в то время, когда украинцы на самом деле бедствуют", - заявила Тимошенко.

Она считает, что из-за этого закона украинцы вообще могут потерять собственное государство:

"По сути дела, множественное гражданство в условиях Украины – раскол и растягивание территории Украины с последующими парадами референдумов по границам и с последующими претензиями на то, что Украина вообще не может существовать. И в то же время – это покупка украинской земли. Сегодня мы настаиваем на том, чтобы только гражданам Украины. Но если вводит множественное гражданство – достаточно приехать, купить паспорт и спокойно брать себе все, на что можешь посмотреть. Это уже последний этап сдачи наших интересов".

Напомним, президент Владимир Зеленский 1 декабря анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Важная составляющая нашей международной политики - поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента", – сказал Зеленский.

По его словам, впервые "украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинского гражданства".

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Зеленский нарушает Конституцию Украины, из-за законопроекта о множественном гражданстве.

"Я против инициативы Зеленского о так называемом "множественном" гражданстве. Этот законопроект противоречит ст. 4 Конституции Украины, где четко написано, что в Украине единое гражданство.

И когда президент Украины, гарант Конституции вносит законы, нарушая Конституцию... Депутаты, судьи, прокуроры – все, кто получает деньги из бюджета, кто живет за счет украинцев, – должны иметь только одно – украинское – гражданство", - сказал он.