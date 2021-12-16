22:00, Вчера

Зеленский получил "кнопку", о которой мечтал — Рудик о канале "Рада" Кира Рудик прокомментировала переформатирование парламентского канала

Нашумевшие изменения в работе телеканала "Рада" прокомментировала в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Голос" Кира Рудик.

"Я напомню, что происходило. Канал "Рада" пережил большое обновление и на этой неделе начал резко транслировать вместо всего, что происходит в Верховной Раде, позицию монобольшинства и президента. Представьте себе, оппозиция выходит на брифинг, говорит какую-то свою позицию, этот брифинг кому-то не понравился, и его резко переключили на другой. Это как раз та кнопка, которую мечтает иметь власть, чтобы всех, кто не нравится, отключить, а тех, кто нравится, — включить вместо этого", — сказала она.

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Рудик заявила, что власть пытается заткнуть рот журналистам.

"Это на самом деле продолжение информационной политики, которую мы видим последние полгода. Это и преследование журналистов — мы все помним, что происходило после известной пресс-конференции Зеленского, а правоохранительные органы очень быстро работают, когда надо преследовать журналистов или открывать дело "ГБР против Бутусова", который задал президенту неприятные вопросы. Они очень быстро работают, когда нужно атаковать журналистов, к примеру, Янину Соколову. Телеграм-каналы хорошо работают, когда надо клеймить кого-то, что он работает на страну-агрессора. Принципиально, чтобы у нас в стране сохранялась свобода слова и чтобы власть не могла закрывать рот журналистам", — сказала она.

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Напомним, власть решила перезапустить три государственных канала — "Суспільне", "Рада" и "Дом". С 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате.

Комитет ВР по бюджету согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на парламентский телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".